Provincie verruimt subsidieregeling voor Rijksmonumenten en trekt bijna elf miljoen euro uit

Boerderij Dinghweer aan de Hemerterweg bij Lellens is een Rijksmonument. Foto: Hardscarf - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70958157

De provincie Groningen koestert de Rijksmonumenten in de regio. Daarom kunnen eigenaren van deze gebouwen vanaf begin oktober subsidie aanvragen voor groot onderhoud en restauratie. In totaal is er een bedrag van 10,95 miljoen euro beschikbaar.

“Wij zijn trots op ons erfgoed”, vertelt gedeputeerde Susan Top (partijloos). “Erfgoed hoort bij Groningen en verbindt ons met het eigen verleden. Monumenten maken actief en onlosmakelijk deel uit van onze dorpen en steden, de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Daarom blijven we investeren in het onderhouden van onze rijksmonumenten.”

Bijna 11 miljoen euro

In totaal is er een bedrag van 10,95 miljoen euro beschikbaar. Voor alle categorieën Rijksmonumenten ligt een bedrag van 10,15 miljoen euro klaar. Hiermee worden alle gebouwde rijksmonumenten en groene monumenten, zoals parken, begraafplaatsen en landgoederen bedoeld. Een half miljoen euro is gereserveerd voor gebouwde Rijksmonumenten die zijn opgenomen in het versterkingsprogramma van de NCG en waarvan de uitvoering dit jaar van start is gegaan. Tot slot is er 0,3 miljoen euro beschikbaar voor asbestverwijdering.

Maximale subsidie verhoogd

De subsidie kan vanaf de eerste week van oktober aangevraagd worden. Het indienen kan tot aanstaande Oudejaarsdag. Sinds 2018 was er ook een subsidieregeling van kracht. De nieuwe regeling is verruimd. Zo kunnen monumentale woonhuizen buiten de aardbevingsgemeenten ook subsidie krijgen. Daarnaast zijn de mogelijkheden verruimd om groot onderhoud te combineren met energiebesparing en herbestemming. Daarnaast is asbestverwijdering in combinatie met noodzakelijke dakvervanging toegevoegd en is de maximale subsidie per aanvraag verhoogd naar 600.000 euro voor gebouwde monumenten en 500.000 euro voor groene monumenten.

Sinds de start van de subsidieregeling zijn er ruim 230 monumenten in de provincie opgeknapt.