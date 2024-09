Provincie Groningen heeft geen interesse om aandelen Airport Eelde van Tynaarlo over te nemen

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De provincie Groningen gaat de aandelen die de gemeente Tynaarlo in bezit heeft voor Groningen Airport Eelde niet overnemen. Dat heeft de provincie dinsdag bekendgemaakt.

Tynaarlo heeft veertien procent van de aandelen voor het vliegveld in bezit. Vorig jaar december liet het gemeentebestuur van de Drentse gemeente weten de aandelen van de hand te willen doen. Dit omdat daarmee de rol van de gemeente zuiverder wordt en er niet langer sprake is van een dubbele pet bij het maken en uitvoeren van beleid. Daarnaast betekent het verkopen van de aandelen dat de gemeente niet langer mee hoeft te betalen aan eventuele nieuwe tekorten van de luchthaven.

Aandelen

De provincie Groningen en Drenthe hebben beide elk dertig procent van de aandelen in bezit. De overige 26 procent van de aandelen waren aanvankelijk in bezit van de gemeente Groningen. De gemeente deed echter in het voorjaar van 2020 deze aandelen van de hand aan de stichting FB Oranjewoud. Deze stichting betaalde het symbolische bedrag van 1 euro.

Groningen Airport Eelde NV

Tynaarlo stelt bij het van de hand doen van de aandelen wel de voorwaarde dat ze naar een publieke partij gaan. Dit kan bijvoorbeeld een provincie zijn of een andere partij die is verbonden aan de luchtvaart. “Gedeputeerde Staten in Groningen heeft besloten af te zien van het recht om de aandelen te verkrijgen”, laat de provincie weten. “De directie van Groningen Airport Eelde is per brief geïnformeerd over dit besluit.” Naar alle waarschijnlijkheid komen de aandelen nu in bezit van Groningen Airport Eelde NV zelf. De Algemene Aandeelhouders Vergadering van de NV heeft in juni ingestemd met het terugnemen van de veertien procent aandelen van de gemeente Tynaarlo aan de vennootschap zelf.