ProRail noemt gedrag buschauffeur die gesloten spoorwegovergang overstak roekeloos en afschuwelijk

Een foto uit een ingezonden video (via Instagram @incidentenbestrijder_rutgerp/)

Spoorbeheerder ProRail is geschrokken en boos naar aanleiding van het gedrag van een buschauffeur van vervoersbedrijf Qbuzz. De chauffeur passeerde vrijdag met diens lijnbus zigzaggend een gesloten spoorwegovergang in Haren.

“We hebben vol afschuw naar de video gekeken”, vertelt woordvoerder Raymond de Jong. “Dit roekeloze gedrag is afschuwelijk en verwerpelijk. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Slalommen bij een dichte en bewaakte spoorwegovergang is levensgevaarlijk. Er vallen regelmatig doden bij dit soort overwegen doordat mensen geen geduld hebben.”

Zes minuten

Het incident vond vrijdag aan het einde van de middag plaats. In de buurt van de overweg kwam door een storing een trein van de NS tot stilstand. In het spoor wordt er gebruik gemaakt van spoorstroomlopen. Dit is een stroomkring die detecteert of er een trein in de buurt is. Omdat dit het geval was bleef de spoorwegovergang gesloten. Na ongeveer zes minuten is de overweg weer open gegaan. De beelden van de buschauffeur, die in die periode met zijn bus de gesloten overweg passeerde, werden korte tijd later gedeeld via een incidentbestrijder van ProRail op sociale media.

Raymond de Jong (ProRail): “Blijf gewoon wachten als de lichten knipperen”

De Jong: “Roekeloos gedrag op overwegen is wettelijk verboden. De boete voor risicovol gedrag op overwegen kan oplopen tot 220 euro. Blijf gewoon wachten als de lichten beginnen te knipperen en de bellen gaan rinkelen. En ga pas rijden als de rode lichten gedoofd zijn. Overwegen zorgen ervoor dat treinverkeer en overig verkeer elkaar veilig kunnen kruisen. We starten een onderzoek en nemen zeker contact op met Qbuzz.”

Onderzoek

Vervoerder Qbuzz liet vrijdagavond al weten geschrokken te zijn. Het bedrijf is inmiddels een onderzoek gestart. Het is onbekend of er op het moment van het incident reizigers in de bus zaten.