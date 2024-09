Problemen in splinternieuw Feringa Building zorgen voor veel frustratie

De prestigieuze Feringa Building is een half jaar geleden opgeleverd. Toch ligt het onderzoek er praktisch stil door aanhoudende problemen met de laboratoria. Onderzoekers zijn de wanhoop nabij, aldus de Ukrant.

Onderzoekers en hoogleraren klagen over allerlei beperkingen in het splinternieuwe laboratoriumgebouw van 64 duizend vierkante meter op Zernike. Er zijn onder meer problemen met de ventilatie en klimaatbeheersing. Zij kunnen daardoor nauwelijks aan de slag en lopen vertraging op. Diverse onderzoekers maken zich zorgen over hun gezondheid. Al die problemen en vertragingen kosten veel geld. De vraag is wie daar voor opdraait.

De Ukrant meldt dat er intussen een crisisteam is opgericht, met het college van bestuur, de afdeling Vastgoed van de RUG, de Arbo- en Milieudienst en het bestuur van de faculteit. De installatiebedrijven zijn aan het werk om de problemen zo snel en zo pragmatisch mogelijk op te lossen, maar de onzekerheid blijft groot. “Ondanks alle garanties hebben ze ons laten verhuizen terwijl het gebouw nog niet af was,” aldus een onderzoeker.