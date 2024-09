Politieke partijen willen debat over marktkramen in binnenstad

Een oliebollenkraam wordt op de Grote Markt geplaatst. Archieffoto: Rieks Oijnhausen

De fracties van CDA, Student en Stad, Stadspartij 100% voor Groningen, VVD, Partij voor het Noorden en PVV hebben een verzoek ingediend om een debat te voeren in de gemeenteraad over marktkramen. Het gemeentebestuur wil dat marktkramen ’s nachts uit de binnenstad verdwijnen. De fracties zijn het daar niet mee eens.

Eerder hebben de partijen schriftelijke vragen gesteld. “De beantwoording van deze vragen is teleurstellend en niet overtuigend”, laten de fracties weten. “Het College lijkt door te slaan in haar eisen voor “de beeldkwaliteit”, waarbij dit ten koste gaat van vis- en bloemenkramen in het centrum. Dingen die juist bij ons centrum horen worden nu gezien als verrommeling, en dat zelfs in de nacht.”

Vanaf 1 januari aanstaande moeten ondernemers van vis- en bloemenkramen dagelijks hun kramen afbreken. De gemeente wil dit graag omdat de kramen een veiligheidsrisico vormen tijdens uitgaansavonden. Ook worden redenen genoemd als het schoonmaken van de pleinen en het aantal evenementen en demonstraties. “Voor hen is het een hoge belasting om ’s avonds hun kraam weg te halen en ’s ochtends weer op te bouwen. Wat onze fracties betreft mogen ook deze kramen blijven staan tussen 23.00 en 06.00 uur. Onze fracties zouden graag zien dat het college ervoor kiest in overleg met deze ondernemers tot een oplossing te komen voor de enkele keren dat de kraam toch, onverhoopt, weg moet.”

Woensdag wordt een petitie door inwoners van Stad aan de gemeenteraad aangeboden. Deze petitie, die oproept om de marktkramen in de binnenstad te laten staan, is ruim 2.100 keer ondertekend.