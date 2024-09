Politie zoekt in zaak overleden schoonmaker naar man die op Hoofdstation is gezien

Foto: Agnes Monkelbaan via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

De politie is in de zaak van een overleden schoonmaker op zoek naar een man die gezien is op het Hoofdstation in Groningen. Dat heeft de politie dinsdagavond laten weten in het televisieprogramma Opsporing Verzocht (AVROTROS).

“Op 9 juli raakten er in de vroege ochtend twee schoonmakers onwel tijdens hun werkzaamheden op een terrein van de NS in Utrecht”, vertelt politiewoordvoerder Suzanne Lesquillier. “Dit gebeurde nadat ze iets hadden gedronken uit een flesje. Collega’s van de schoonmakers kwamen snel in actie. Zij schakelden de hulpdiensten in. Helaas is één van de schoonmakers de dag erna overleden.”

De politie heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan waarbij men zich onder andere richtte op hoe de twee schoonmaakmedewerkers aan het drankje kwamen. “Bij dat onderzoek zijn we op het spoor gekomen van de man waarvan we de beelden vanavond hebben vrijgegeven. Hij is mogelijk betrokken bij deze zaak. We weten echter niet wie hij is. De man is de dag ervoor, op maandag 8 juli, om 21.19 uur gezien op het Hoofdstation in Groningen. Hij is daar terecht gekomen door eerder op de avond, om 18.14 uur, de intercity te nemen vanaf Rotterdam Alexander.”

Hoe en of de man betrokken is bij het overlijden van de schoonmaker is nog onduidelijk. Lesquillier: “Dat is ook de reden dat we een gedeelte van het gezicht geblurd laten zien. Maar we willen wel graag zo snel mogelijk weten wie deze man is en waar hij zich bevindt zodat we zijn rol duidelijk kunnen krijgen.” Mensen die meer informatie hebben kunnen contact opnemen met de politie op 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.