Foto via Politie.nl

De politie is op zoek naar getuigen van van een straatroof donderdagavond in de omgeving van de Ter Borghlaan in Eelderwolde.

De straatroof werd tussen 19.30 en 20.00 gepleegd. De twee verdachten gingen er vandoor op een groene of donker gekleurde motorscooter.

De politie wil weten of mensen verdachte personen of voertuigen in de omgeving hebben gezien. Ook hoopt de politie dat er camerabeelden zijn.