Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Meerdere politie-eenheden togen vrijdagmiddag naar de Hortusbuurt na een melding over persoon met een vuurwapen.

Eenmaal aangekomen in de Grote Appelstraat bleek het wapen een ‘airsoft’-wapen te zijn. De politie laat weten dat dit wapen is gevonden en in beslag is genomen.

De persoon die het wapen bij zich had, heeft een proces-verbaal gekregen. De politie gaat nu onderzoek doen naar het type wapen en de herkomst ervan.