Politie neemt drugs in beslag in Kleine Haddingestraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een hoeveelheid drugs in beslaggenomen in de Kleine Haddingestraat. Dat meldt de politie op sociale media.

Uit de ‘Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen’ blijkt dat het aantal meldingen over drugshandel en het bezit van drugs in het afgelopen jaar opnieuw is gestegen. Meldingen komen met name uit de binnenstad. Om die reden houdt de politie extra toezicht. “Als er politie in de omgeving is, zie je iedereen in beweging komen”, meldt de politie. “Broekzakken zijn dan leeg waarbij de drugs dan ergens verstopt ligt.”

In dit geval werd de drugs aangetroffen: “Het lag verstopt achter een elektriciteitskastje. We hebben dit in beslaggenomen. In ieder geval heeft degene die de drugs wilde verkopen financieel verlies.”