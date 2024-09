Poldermolen De Jonge Held kan na twee jaar stilstand weer los: “Oost west, thuis draait het molentje het best”

Foto: Jeffrey Cusiël

Poldermolen De Jonge Held aan de Friesestraatweg kan na twee jaar weer draaien. De molen moest twee jaar geleden worden stilgezet vanwege de slechte staat van de roeden. Vrijdag 26 september wordt de molen weer opnieuw geopend.

De Groningse poldermolen uit 1829 werd in 2022 stilgezet nadat er scheuren waren gevonden in een roede, een van de twee stalen kokers die de basis vormen van het wiekenkruis.

Voor molenaar Jeffrey Cusiël, die samen met vrouw en twee kinderen naast de molen woont, een lastig moment. “Het was een rotperiode. Het is altijd een vast gezicht aan de Friesestraatweg dat-ie in het weekend draait.”

Voor de restauratie van het wiekenkruis is één roede vervangen en de andere opgeknapt. Volgens Cusiël nemen standaardprocessen, die voor alle molens gelden, de meeste tijd in beslag. “Er moet eerst altijd geld komen en daarna een vergunning. En pas als er een vergunning is, kan men echt beginnen.”

Opening

Vrijdag zal de molen officieel geopend worden met de aanwezigheid van de directeur van de Vereniging de Hollandsche Molen, leden van Stichting de Groninger Poldermolens en het Waterschap Noorderzijlvest.

Symbolisch worden dan ook de molens Koningslaagte, Langelandster, Noordermolen en Meervogel heropend na diverse restauratiewerkzaamheden.

Om zijn molenliefde te koesteren in de afgelopen twee jaar, draaide Cusiël nog weleens op de molen in Enumatil. Maar niets kan op tegen zijn eigen molen. “Het geeft mij een blij gevoel dat je je passie weer kan uitvoeren. Tuurlijk, de tijd werd ingevuld op de andere molen, maar oost-west, thuis draait het molentje het best!”