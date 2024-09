Plaatsen bouwmaterieel op kroonjuweel Turfeiland gebeurde met instemming gemeente: “Ik ben nogal verbaasd”

Het Turfeiland bij de Turfsingel. Foto: Google Maps

Het plaatsen van bouwmaterieel op kroonjuweel Turfeiland aan de Turfsingel gebeurde met instemming van de gemeente. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) laten weten.

De fractie van GroenLinks had de wethouder om opheldering gevraagd: “Afgelopen maandag is er zwaar materieel en bouwmateriaal geplaatst op een ecologisch en

historisch beschermd uniek stukje binnenstad”, vertelt raadslid Benni Leemhuis. “Een groot deel van het Turfeiland was in het begin van de week bedekt met rijplaten waar een graafmachine op stond, een container en andere zware materialen. Het Turfeiland is aangewezen als een kroonjuweel. Kroonjuwelen zijn bijzondere locaties waar cultuurhistorische en ecologische waarden samen leiden tot een hoge omgevingskwaliteit. Het gemeentelijk beleid en beheer is hier sterk gericht op

bescherming en instandhouding van deze kwaliteiten. Mijn fractie is dan ook erg geschrokken door deze grove achteloosheid waarmee dit bijzondere stukje stadsnatuur geschonden is.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Aan de voorzijde zijn er gesprekken geweest”

De wethouder is het daar niet mee eens. “Afgelopen week is het kroonjuweel gebruikt voor het aanleggen van vlonders bij Dudok aan het Diep. Dat er voor deze locatie is gekozen heeft een aantal technische redenen: er is op deze locatie een lage kade waardoor de werkzaamheden op deze plek uitgevoerd moesten worden. GroenLinks spreekt van grove achteloosheid. Ik ben het niet met die kwalificatie eens. Tussen de aannemer en de gemeente zijn aan de voorzijde gesprekken geweest. Door de gemeente is er ook willens en wetens ingestemd om deze werkzaamheden onder voorwaarden uit te kunnen voeren.”

“Geen schade veroorzaakt”

Met voorwaarden bedoelt de wethouder dat er gebruik moest worden gemaakt van draglineschotten. Dit zijn robuuste en rechthoekige hardhouten balken die zorgen voor een stabiele ondergrond. Daarnaast moest er gebruik worden gemaakt van rijplaten. “Er zijn afspraken gemaakt hoe lang het Turfeiland gebruikt kon worden en onder welke voorwaarden. Op dit moment lijkt het erop dat er geen schade is veroorzaakt. Wel wil ik benadrukken dat dit om een uitzonderlijke situatie ging. Dat we dit niet zomaar doen op deze plek.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Ik ben nogal verbaasd”

Leemhuis: “Ik ben nogal verbaasd over dit antwoord als nu blijkt dat dit met medeweten van de gemeente is gebeurd. Ik ben extra verbaasd dat dit maandag is geconstateerd en dat het dinsdagochtend is weggehaald. Ik wil heel graag weten van het College hoe de beoordeling is gemaakt om op deze bijzondere plek dit materiaal te stallen en waarom er niet gekozen is voor een andere plek.” De wethouder komt hier op een later moment, schriftelijk, op terug.