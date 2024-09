Pielen met kwastjes en verfjes op de millimeter: “Zie je hoe de kabouter helemaal tot leven komt?”

Foto: eigen foto

Het is precisiewerk waar uiterste concentratie voor benodigd is: het schilderen en het zo mooi mogelijk maken van miniatuurtjes. Een hobby die in de lift zit en voor sommige mensen een ware reddingsboei is.

“Voor mij is deze hobby zo’n twintig jaar geleden begonnen”, vertelt Jeffery. “Ik zat nog op school. In die tijd was de filmreeks Lord of the Rings erg populair. Op een dag kreeg ik een tijdschrift onder ogen met daarin allerlei miniatuurtjes waarmee het mogelijk werd om scènes na te spelen. Of om juist zelf een scene te bedenken. Samen met een vriendje ben ik mij daar op toe gaan leggen. Het was een mooie tijd. Maar je wordt ouder, en zoals dat gaat als je tiener bent, verdween de hobby ook net zo snel als dat ie kwam. Tijdens de coronacrisis heb ik het weer opgepakt.”

Tekst gaat verder onder de foto’s

Werk in uitvoering. Foto: eigen foto Foto: eigen foto

“Scenario met verschillende miniaturen”

We ontmoeten Jeffery aan de keukentafel van zijn woning in Lewenborg. Op tafel liggen allerlei kwastjes en verfjes. Door middel van een vergrootglas, dat tevens uitgerust is met een daglichtlamp, is hij aan het pielen met een miniatuur dat ongeveer dertig millimeter groot is. “De miniaturen die te verkrijgen zijn, zijn 28 en 32 millimeter groot. Ik ben nu bezig om een scenario te bouwen. Dit scenario bestaat uit verschillende miniaturen die samen een verhaal gaan vertellen. Daarbij wil ik gebruik maken van een nieuwe techniek die ik nog niet eerder heb gebruikt. Enkele dagen geleden is het hopeloos misgegaan, dus ik hoop dat ik straks succesvoller ben.”

Sam (Mini Marvels): “Ik heb de stoute schoenen aangetrokken”

Met het scenario dat Jefferey maakt doet hij mee aan een wedstrijd van het bedrijf Mini Marvels uit Stad. In augustus werd de prijsvraag uitgezet waarbij deelnemers tot eind-september de mogelijkheid hebben om hun creatie in te sturen. Sam is de eigenaar van het bedrijf: “Mini Marvels is in februari gestart. Naast dit werk run ik ook een restaurant in Groningen. Maar deze miniaturen zijn altijd een hobby van mij geweest. De laatste jaren had ik last van lichte irritaties. De winkels die deze miniaturen verkopen zaten namelijk niet in de buurt. Daarnaast kwam ik bedrijven tegen met een heel goed online aanbod en een hele slechte service of bedrijven die alleen miniatuurtjes verkopen, maar waar je niet terecht kunt voor verfjes en kwastjes. Daarom heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben zelf een bedrijf hierin begonnen.”

“Nu de herfst voor de deur staat verwacht ik weer meer belangstelling”

En dat loopt als een trein: “We hebben hier een 3D-printer staan waarmee we de miniaturen kunnen maken en verkopen waarvan we de licenties hebben. In februari zijn we uit de startblokken geschoten. Het was direct druk en er was veel belangstelling. Concullega’s zeiden tegen mij dat het in de zomermaanden rustiger zou worden. De groei zakte inderdaad wat, maar de aanloop bleef. Nu de herfst op de deur klopt verwacht ik weer meer belangstelling.” De oorzaak volgens Sam is deels de coronacrisis: “Mensen zaten thuis. Je kon weinig doen. Daarom werden oude hobby’s weer opgepakt. Het heeft het vuurtje aangewakkerd. En dat is blijven wakkeren.”

“Je wordt uitgedaagd om in een andere wereld te kijken”

En dan die prijsvraag. “Sinds we gestart zijn met het bedrijf geven we bij elke bestelling een miniatuurtje van een gnome cadeau. Een gnome is een kabouter. Afgelopen zomer ontstond het idee om een prijsvraag te lanceren waar deze kabouters in centraal staan. Ik heb dat idee gepeild en ik hoorde enthousiaste reacties. En zo kan men dus meedoen aan een prijsvraag waarin kabouters de hoofdrol spelen. Hoe leuk dat is? Erg leuk. Want je wordt nu gedwongen om iets te maken van miniatuurtjes die je misschien zelf niet zo snel zou kiezen. Je wordt uitgedaagd om iets buiten je comfortzone te gaan doen. Je kijkt letterlijk en figuurlijk in een andere wereld. Dat is tof.”

Jeffery: “Ooit hoop ik mijn eigen hobbykamer te hebben”

Terug naar Lewenborg. “Waar ik het meeste van baal is dat ik de spullen iedere keer op moet ruimen”, verzucht Jeffery. “Ik ben vader van twee super lieve kinderen. Toen ze nog heel jong waren kon ik de spullen rustig hier op tafel laten liggen. Maar kinderen worden snel groter. Ooit hoop ik nog eens mijn eigen hobbykamer te hebben waarvan de deur op slot kan. Dan kan ik alles rustig laten liggen, want je ziet het. Het is een hobby waar je veel spullen voor nodig hebt.”

“Als ik niet gehad zou hebben, dan had ik hele dagen depressief voor de televisie gehangen”

Voor Jeffery is de hobby belangrijk. “Tijdens de coronacrisis heb ik dit weer opgepakt. Als ik dit niet gehad zou hebben, dan had ik waarschijnlijk hele dagen depressief voor de televisie gehangen. Nu komt de televisie eigenlijk niet meer aan. Na een dag hard werken is het fijn om in de avonduren, als de kinderen naar bed zijn, hier mee aan de slag te gaan. Ik kan me hierdoor heel goed ontspannen. Ik maak mijn hoofd leeg. En het fijnste gevoel is wanneer je het scenario af hebt. Dat geeft heel veel voldoening.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: eigen foto Foto: eigen foto Foto: eigen foto Foto: eigen foto

“Kaboutertje moet een drankneusje krijgen”

Om het zo mooi mogelijk te maken maakt Jeffery gebruik van verschillende kwastjes. “De afmeting van dit miniatuurtje is niet de uitdaging. Dat zit hem in de gezichtsuitdrukking die ik het mee wil geven. Kijk, ik ben nu bijvoorbeeld bezig om het neusje van deze kabouter op zo’n manier rood te maken dat er een drankneusje ontstaat. Zie je hoe de kabouter helemaal tot leven komt? Voor dit scenario maak ik gebruik van drie kabouters van de Gnome Toad Riders. Eén heeft een zwaard in de aanslag, de andere twee dragen een muziekinstrument en een soort vlag. Hen plaats ik in een landschapje.”

Sam: “Deze prijsvraag gaat een vervolg krijgen”

Sam: “Het is super leuk om te zien wat iedereen bedenkt. Inmiddels hebben we al zo’n twintig inzendingen ontvangen. We verwachten dat het gros van de inzendingen in de laatste dagen arriveert. Ook omdat het gewoon veel tijd kost om iets moois te maken. Mensen die deze hobby voor het eerst beoefenen schrikken soms ook. Ze zien dan de eindresultaten van andere deelnemers en zijn echt overwhelmed. Maar dan zeggen wij, ja, dat zijn mensen die dit al twintig of dertig jaar doen. Begin klein. Dat is het credo. Voor de deelnemers aan de prijsvraag zit er overigens voor iedereen prijsje in. Hoogstwaarschijnlijk krijgt de prijsvraag volgende maand ook een vervolg met een nieuwe opdracht.”

Jeffery: “Dit was een uitdaging”

In Lewenborg heerst ondertussen opluchting: “Een aantal dagen geleden ging het helemaal mis. Ik wilde een scenario maken met een donkerbruin landschap en water. Om dit te realiseren, waarbij het water geen echt water is, maar een substantie die daar op lijkt, moest het uitharden. De eerste keer liep het gewoon weg en was het volledig mislukt. Nu is het gelukt om een hele mooie basis neer te zetten dat onderdeel is van het scenario, dat ik mooi in heb kunnen kleden. Ik ben heel trots en ik ben zeker geïnspireerd om zoiets vaker te gaan doen.”

“Ik had dit niet graag willen missen”

Voor mensen die deze hobby ook overwegen heeft Jeffery een tip: “Begin klein. En laat je niet gek maken door alle indrukwekkende foto’s die je online ziet. Mini Marvels verkoopt ook starterspakketten. Dat is een pakket waarmee je direct alles in huis hebt om aan de slag te gaan. Het risico is dat je helemaal verslaafd raakt en dat je een prachtige hobby ontdekt. Overigens is het ook een dure hobby. Als ik hier niet aan begonnen was, dan had ik mijn studieschuld allang af kunnen betalen. Maar ja. Het is leuk, online zijn er hele leuke communities te vinden die je maar wat graag op weg helpen. Dat alles had ik niet graag willen missen.”