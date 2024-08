Persoon schiet op auto in Oosterparkwijk, persoon aangehouden

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de Klaprooslaan in de Oosterparkwijk heeft zaterdag aan het einde van de avond een schietincident plaatsgevonden. Dat meldt de politie.

Het incident vond plaats rond 22.50 uur. “We kregen een melding van een incident waarbij er geschoten zou zijn”, meldt een politiewoordvoerder. “Wat we op dit moment weten is dat er op een auto geschoten is. Niemand is gewond geraakt. We hebben op dit moment nog geen verdachte aan kunnen houden.” Nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl meldt dat agenten een afzetting hebben gemaakt op de Zaagmuldersweg. “Een team van de DSI heeft in het begin van de nacht een inval gedaan in een woning aan de Piet Fransenlaan. Bij die inval is één persoon gearresteerd.”

Mensen die meer informatie hebben over het incident, of mogelijk in bezit zijn van videobeelden, kunnen terecht bij de politie op telefoonnummer 0900 88 44.