Persoon overlijdt bij aanrijding met trein in Hoogkerk

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een aanrijding op een spoorwegovergang op de Zuiderweg in Hoogkerk is in de nacht van zaterdag op zondag een persoon om het leven gekomen. De politie en spoorbeheerder ProRail zijn een onderzoek gestart naar de toedracht.

De aanrijding vond plaats rond 01.00 uur. De stoptrein richting Leeuwarden was kort daarvoor vertrokken vanaf het Hoofdstation toen de aanrijding plaatsvond op de overweg. Hulpdiensten, waaronder het Mobiel Medisch Team, waren snel aanwezig maar hulp mocht niet meer baten. De trein kwam tot stilstand ter hoogte van de suikerfabriek. Na ongeveer anderhalf uur werden de reizigers geëvacueerd door middel van een evacuatietrein. Vanaf Zuidhorn was een trein aan komen rijden. Hulpverleners hielpen om de reizigers over te laten stappen.

Vanwege de aanrijding was de spoorwegovergang een tijdlang volledig afgesloten. De politie startte een onderzoek waarbij rechercheurs sporen veilig stelden.