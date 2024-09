Persoon gewond bij schietpartij in horecagelegenheid Peperstraat

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een schietpartij in een horecagelegenheid in de Peperstraat is in de nacht van zaterdag op zondag een persoon gewond geraakt. Dat meldt de politie.

Het incident vond plaats rond 05.50 uur. “Rond dat tijdstip kregen wij een melding dat er geschoten was in een horecagelegenheid”, vertelt een politiewoordvoerder. “Eén persoon raakte gewond. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Korte tijd later hebben wij een verdachte aan kunnen houden.” Deze persoon is overgebracht naar het politiebureau.

De politie is direct een onderzoek gestart. Een verslaggever van OOG vertelt dat dit onderzoek rond 10.00 uur nog in volle gang was.