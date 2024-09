Personeelsproblemen spelen zwembad De Papiermolen parten bij langer openblijven: “Het is een puzzel”

Het langer openhouden van openluchtzwembad De Papiermolen is een vrijwel schier onmogelijke taak. Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport zou het graag willen realiseren maar kan door personeelsproblemen geen toezeggingen doen.

De fractie van D66 had vragen gesteld over de kwestie. Fractievoorzitter Jim Lo-A-Njoe: “We zien dat september een steeds warmere maand wordt. Klimatologen vertellen dat dit een structureel iets is. De afgelopen jaren zagen we dat De Papiermolen op 1 september de deuren sluit. Vorig jaar hebben we hier vragen over gesteld, waarbij de wethouder toen antwoordde dat het geen optie is om het bad langer open te houden.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Kunnen we inspelen op de behoefte?”

Lo-A-Njoe: “Dit jaar is het toch gelukt om het bad twee weken langer open te houden. Een mogelijkheid waar ook dankbaar gebruik van werd gemaakt. Scholieren die bijvoorbeeld na het ophalen van hun boeken op school nog de mogelijkheid hadden om een frisse duik te nemen. De kernvraag is daarom of we dit niet elk jaar kunnen doen. Bij andere baden in de gemeente, waar er gewerkt wordt met vrijwilligers, zien we dat er gewerkt wordt met flexibele tijden. Dat er wordt ingespeeld op een behoefte dat bij mooi weer het bad open gaat. Kunnen we als gemeente ook inspelen op deze behoefte?”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Personeeltekort is een issue”

Jongman vertelt dat er veel werk is verzet om het bad langer open te houden: “Vorig jaar heb ik beloofd om de mogelijkheden te verkennen om het seizoen een aantal weken te verlengen. Dit jaar is dat gelukt. Het bad ging op 4 mei open en op 15 september dicht. Daarmee was het bad veertien dagen langer open. Wel moet gezegd worden dat het personeelstekort echt een issue is.”

“September was een hele puzzel”

De wethouder vertelt dat men qua bezetting positief aan het seizoen begon. Voor september bleek het echter een hele puzzel te zijn. Jongman: “Daarom waren we genoodzaakt om de openingstijden aan het passen. Dat komt omdat vanaf begin september een groot deel van het personeel van Sport050 nodig is voor het geven van zwemlessen in andere baden. Een ander deel van het personeel is nodig op Kardinge om daar aan te slag te gaan met het prepareren van het ijs voor het winterseizoen. Een derde reden is dat een ander deel van het personeel alleen in de zomervakantie actief is. Daarna gaan zij weer met hun neus de boeken in om met hun studie aan de slag te gaan.”

Evaluatie

De komende periode wordt het zwemseizoen geëvalueerd: “Op basis van deze bespreking willen we kijken wat de mogelijkheden volgend jaar zijn. Of we hier jaarlijks op in kunnen spelen is onzeker, hoe graag we het ook zouden willen.” Dat geldt ook voor het verzoek om het zwembad te openen wanneer het mooi weer is: “Er komt heel veel kijken bij het openen en draaiende houden van een zwembad.”