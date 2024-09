‘Penningmeester Maaike Oosterhof uit Groningen weg na verduistering geld CDJA’

Foto: Axelle B via Publicdomainpictures.net

De jongerenorganisatie van het CDA heeft afgelopen zomer penningmeester Maaike Oosterhof uit Groningen weggestuurd. Zij zou 96.000 euro uit de verenigingskas hebben verduisterd.

Op de website van het CDJA meldt de organisatie vandaag dat op 22 juli een aantal ‘verdachte transacties’ is ontdekt. Het CDJA heeft direct aangifte gedaan van verduistering en de toegang van de penningmeester tot de bankrekeningen geblokkeerd. Op verzoek van het bestuur is zij teruggetreden. Haar is gesommeerd om het volledige bedrag terug te storten. Het financiële toezicht is verder aangescherpt. Oosterhof stond in 2021 op de vijfde plaats van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Maaike Oosterhof is naar eigen zeggen slachtoffer geworden van “boilerroomfraude”. Dat is een soort van beleggingsfraude waarbij criminelen iemand verleiden om bijvoorbeeld te investeren in een veelbelovend project. Dat project blijkt uiteindelijk niet te bestaan en het geld is verdwenen. Voor het CDJA is er geen enkele rechtvaardiging om geld te onttrekken van de vereniging voor doeleinden die niet aan het CDJA-gerelateerd zijn.

Normaal gesproken hanteert het CDJA een “vier ogen”-principe. Op de lopende rekening staat een bedrag van enkele duizenden euro’s. Het eigen vermogen zit in een centrale verrekenkas van het partijbureau. Grote uitgaven kunnen alleen gedaan worden doen in overleg met het partijbureau. Het CDJA heeft onlangs een oud-verkiezingsfonds opgeheven. Hierdoor stond er tijdelijk een groot bedrag beschikbaar op een van de rekeningen. Van deze situatie is door de penningmeester gebruikgemaakt.

Het CDJA zegt in de afgelopen periode, samen met een advocaat, te hebben geprobeerd een betalingsregeling te treffen in goed overleg met de oud-penningmeester. Het landelijk bestuur heeft er vertrouwen in dat ze op korte termijn een betalingsregeling met de oud-penningmeester kan treffen.

Het bestuur zegt geschrokken van deze gebeurtenis. Het CDJA blijft echter financieel stabiel met minstens 1,5 keer de jaarbegroting in de reserve. Het bestuur wil benadrukken dat de begroting voor dit jaar ongewijzigd blijft. Alle geplande activiteiten gaan gewoon door.