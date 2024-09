Peersman en Willumsson missen duels tegen Go Ahead Eagles en Ajax door schorsingen

Foto: BOOM via Pexels

Drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk. Deze straffen worden door de KNVB opgelegd aan Marvin Peersman en Brynjólfur Willumsson vanwege de rode kaarten die zij zondagmiddag kregen tijdens het verloren uitduel tegen SC Heerenveen.

FC Groningen laat maandagmiddag weten de voorgestelde straffen te accepteren. Door de schorsingen missen Peersman en Willumsson het thuisduel van komende zondag tegen Go Ahead Eagles én het uitduel tegen Ajax van het weekend erna.

Peersman kreeg in de 63ste minuut van de wedstrijd in eerste instantie alleen geel voor een tackle, waarbij hij zijn tegenstander raakte. Na ingrijpen van de VAR besloot scheidsrechter Dennis Higler alsnog rood te geven. Dat gebeurde in de 82ste minuut nog een keer, waarna ook Willumsson het veld moest verlaten.