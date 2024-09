Pé en Rinus schrijven lied vanwege opening zuidelijke ringweg: “Wanneer op Spotify?”

Foto: still uit video

Op deze zondag vindt de officiële opening plaats van de nieuwe zuidelijke ringweg. Pé Daalemmer en Rooie Rinus hebben het moment aangegrepen om een nieuw liedje, getiteld ‘Zuiderplantsoen’ uit te brengen.

Rooie Rinus, die eigenlijk Frank den Hollander heet, spreekt over een futuristisch lied. Dit omdat het zuiderplantsoen nog in ontwikkeling is. Nu de nieuwe ringweg zich deels onder de grond bevindt, is er op de plek van de oude ringweg ruimte ontstaan om een nieuw plantsoen aan te leggen. Dit zal in de loop van volgend jaar vorm krijgen. “Zuiderplantsoen, mooi park over ringweg door Stad. Al dat groen, ik wil nooit meer weg uit het Zuiderplantsoen”, klinkt het uit de kelen van het kleinkunst-duo.

Het nummer is geschreven op de melodie van ‘Mull of Kintyre’ van Paul McCartney. Online kan het rekenen op positieve kritieken: “Geweldig”, schrijft Lois. Henkie: “Leuk nummer!”. En iemand anders schrijft: “Wanneer op Spotify?” Kritiek is er ook: “‘T valt mie heloas wat teg’n. Leid kon wat meer pit hemn”, meldt Gerard. Om het lied in de markt te zetten is er ook een videoclip gemaakt. De opnames vonden deels plaats in de verdiepte ligging van de nieuwe ringweg, op een moment dat daar nog niemand mocht komen. Rooie Rinus: “Het was heel bijzonder om op de fiets, met Pé en gitaar achterop, door de tunnel te fietsen.”

Bekijk hier de videoclip: