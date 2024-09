Paviljoen Ring Zuid sluit binnenkort zijn deuren

Bron: Aanpak Ring Zuid

Het staat er al jaren in de Muntinglaan: Paviljoen Ring Zuid. Het informatiecentrum sluit op 26 september voorgoed zijn deuren en is dus nog twee donderdagen te bezichtigen.

Het informatiecentrum werd in juli 2018 geopend door Aanpak Ring Zuid. De organisatie deed dit zodat mensen meer te weten konden komen over de bouw van de nieuwe zuidelijke ringweg. In het gebouw is een maquette te zien van de ringweg, die momenteel in bruikleen is door de provincie voor de Open Monumentendag. Aanpak Ring Zuid is nog op zoek naar een nieuwe plek voor de maquette.