Partij voor de Dieren gruwelt van nieuw faunabeheerplan: “Alternatieven voor doden worden minimaal toegepast”

De fractie van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten roept het provinciebestuur op om geen goedkeurig te geven aan de nieuwe faunabeheerplannen. Volgens de partij worden er veel te vaak dieren gedood waarbij er niet naar alternatieven wordt gekeken. In de nieuwe plannen zullen nog meer dieren gedood worden.

“Deze faunabeheerplannen zijn in wezen fauna-afschotplannen”, vertelt Statenlid Stijn ten Hoeve. “Wij zien een verwerpelijk automatisme om bij knelpunten tussen mens en dier snel te gaan schieten. Er staan ons zoveel effectieve middelen ter beschikking om dieren te weren of te verjagen waar dat nodig is. Dit vraagt wel om actieve inspanning, en daartoe zijn grondeigenaren lang niet altijd bereid. Het is echter bij wet verplicht om op diervriendelijke wijze schade proberen te voorkomen, alleen is de controle op die inzet zo goed als nihil. In plaats van uit gemakzucht naar het geweer te grijpen, moeten we oefenen in het vreedzaam naast elkaar leven met in het wild levende dieren. Het delen van onze leefruimte met die van de dieren betekent ook dat we een bepaalde mate van schade accepteren.”

Aanpak die dierenwelzijn als uitgangspunt heeft

Onder het huidige faunabeheerplan zijn in de periode van 2019 tot eind 2023 ongeveer 68.660 dieren gedood. De aantallen van dit jaar ontbreken nog. In de nieuwe plannen zijn nieuw te doden soorten en vernietigingsmethoden toegevoegd. De fractie roept op om onderzoek te doen naar alle middelen die ingezet kunnen worden. Op dit moment worden alternatieven voor het doden van dieren minimaal toegepast. Doel van het onderzoek is om een diervriendelijke en toekomstbestendige aanpak te ontwikkelen die recht doet aan grondeigenaren, maar dierenwelzijn als uitgangspunt heeft. Mensbelang en dierbelang moeten in evenwicht zijn.

“Voor het eerst zullen honderden damherten doodgeschoten worden”

Als Provinciale Staten toch in gaat stemmen met het nieuwe faunabeheerplan, dan heeft dit grote gevolgen voor verschillende diersoorten: “De mogelijkheid om marters te vangen en doden in weidevogelgebieden wordt flink verruimd, terwijl het zeer verarmde ecosysteem waar deze vogels in moeten leven de werkelijke oorzaak van de teloorgang is. Daarnaast zullen voor het eerst honderden damherten doodgeschoten gaan worden in het Lauwersmeergebied, zonder dat serieus gezocht is naar een manier om deze inheemse dieren de ruimte te geven die ze van oudsher in het landschap hadden. Tot slot wil de provincie toestaan dat ganzen, die in de rui zijn, met honderden tegelijk worden gevangen om ze vervolgens te vergassen. Deze methode veroorzaakt zeer veel dierenleed door de stress en de lange ademnood waar de dieren in verkeren voordat ze stikken.”

Woensdag wordt er in Provinciale Staten over het onderwerp gesproken.