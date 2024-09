Parkeergarage Haddingestraat sluit half december en wordt direct gesloopt, gemeente denkt aan fietsenstalling als tijdelijke invulling

Foto: Paul Blom

Op 18 december wordt de gemeente Groningen de eigenaar van de parkeergarage aan de Haddingestraat. Dan gaat de parkeergarage definitief dicht. Vrijwel direct daarna wordt het gebouw gesloopt. Een architect werkt al aan een nieuwe invulling voor het terrein, maar het duurt waarschijnlijk nog 3 tot 5 jaar voordat er iets nieuws op de plek van de autostalling in de binnenstad staat.

Na de sleuteloverdracht gaat de parkeergarage direct dicht, omdat de gemeente deze niet meer wil exploiteren. De gemeente wil de garage snel slopen om ‘sociale problematiek in relatie tot openbare orde en veiligheid’ te voorkomen. “Zeker in dit kwetsbare gebied”, schrijft het college aan de raad. “Uit vergelijkbare situaties in andere steden weten we dat dit kan gebeuren.”

Eerste tekeningen tijdens Let’s Gro

Een architect werkt momenteel aan drie mogelijke invullingen voor het terrein, maar de plannen moeten eerst op haalbaarheid worden getoetst. De eerste ideeën worden begin november getoond tijdens Let’s Gro. Het college laat weten dat de plannen voor de Haddingestraat en Pelsterstraat gericht zijn op woningbouw, publieke functies zoals een fietsenstalling, en een verbeterde uitstraling van de straten.

Tijdelijke fietsenstalling

Het kan 3 tot 5 jaar duren voordat er een definitieve invulling is voor het terrein. Tot die tijd overweegt de gemeente een tijdelijke fietsenstalling. “Deze oplossing voorziet in een dringende behoefte aan extra fietsenstallingen in de omgeving”, aldus het college. De Pelsterstraat zou dan meer als fietsroute worden gebruikt en een aantrekkelijk alternatief vormen voor drukke fietsroutes zoals de Folkingestraat en de westzijde van de Vismarkt.