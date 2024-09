Paradijsvogeltuin viert Oogstfeest: “Bekendheid groeit en de tuin wordt groener”

Op zaterdag 21 september viert de Paradijsvogeltuin haar jaarlijkse Oogstfeest. Maar hoe gaat het met de tuin? En wat kan er op het Oogstfeest verwacht worden? Een gesprek met Amarins Elzinga.

Hoi Amarins! Inmiddels kun je spreken van een ware traditie met alweer de vierde editie van het Oogstfeest. Wat gaan jullie doen?

“Eigenlijk willen we op een mooie manier de zomer afsluiten in een ongedwongen sfeer. Het concept is daarom gezamenlijk lekker eten, een vuurtje en genieten van voorstellingen. De dag begint om 15.00 uur met een openingstoespraak. Vervolgens zal er muziek zijn op gitaar, later in de middag gevolgd door dj’s. Bij de kas in onze tuin kan op basis van een donatie een maaltijd worden gehaald. Daarnaast kunnen er weer stekjes en plantjes geruild worden en kan er deelgenomen worden aan interessante workshops. In de avond hebben we een paar bandjes met een kampvuur. Uiteindelijk hebben we, denken we, een programma samengesteld waarbij je tussentijds niet naar huis hoeft.”

Vorig jaar was de dag een groot succes. Wat zijn de verwachtingen voor dit jaar?

“We worden als tuin groter en bekender. Mensen beginnen ons te vinden. Dat heeft als consequentie dat de voorbereidingen voor deze dag al in het voorjaar starten. Eén van de cruciale onderdelen is welke datum er geprikt wordt. Op de Paradijsvogeltuin wonen ongeveer twintig mensen. We hebben goede contacten met andere woongroep waaronder bijvoorbeeld de bewoners van het oude RKZ. Vorige week vierden zij feest. Dan moeten wij onze dag niet plannen want dan zit je in elkaars vaarwater. Vervolgens stellen we een commissie samen die het programma samenstelt.”

Hoe moeilijk is dat?

“Door de jaren heen hebben we een groot netwerk opgebouwd. Dus je weet hoe je zo’n dag moet organiseren. Je weet wat je nodig hebt. Aan de andere kant zijn er ook uitdagingen. Onze tuin is geen professionele evenementenlocatie omdat hier ook mensen wonen. Het is een puzzel waarbij je ziet dat iedereen heel flexibel is. Eén van de bewoners bouwt in de dagen vooraf bijvoorbeeld een bar. Een ander houdt zich bezig met het schrijven van uitingen op sociale media. En het programma proberen we slim samen te stellen. Als er een optreden plaatsvindt, dan is er aan de andere kant van de tuin bijvoorbeeld een dichter bezig. Op die manier verspreiden we de bezoekers.”

Met het oogsten komt er ook een einde aan het seizoen. Is het een goed seizoen geweest voor jullie?

“Ja, dat denk ik wel. We hebben de afgelopen maanden mooie stappen kunnen zetten die we komende zaterdag ook met veel plezier aan het publiek willen laten zien. Op het terrein was vroeger een zand- en grindwinningsbedrijf gevestigd. Toen dit bedrijf verdween zijn er op het terrein mensen neergestreken die er zijn gaan wonen in bijvoorbeeld woonwagens en busjes. Gaandeweg is er een tuin omheen gekomen. In de tuin groeien onder andere bramen, tomaten, kersen, aardappelen. Op ons terrein hadden we altijd nog flink wat beton liggen waar in tijden van regen water bleef staan. Dit hebben we vergroend en is er samen met de buurt een voedselbos gerealiseerd. De afgelopen maanden is dit echt geëxplodeerd in een groene oase. Natuurlijk heeft een appelboom tijd nodig om vrucht te geven, maar we zijn positief. Daarnaast hebben we gewerkt aan het installeren van verschillende systemen waarmee we de tuin en het voedselbos kunnen bewateren in warme perioden.”

Het voorjaar en het begin van de zomer is behoorlijk nat verlopen. Heeft dat ook invloed gehad op de oogst?

“Nee, qua oogst zijn we best wel heel tevreden. We hebben bijvoorbeeld meer pompoenen en komkommers kunnen oogsten in vergelijking met eerdere jaren. Maar ook bijvoorbeeld watermeloenen en tomaten zijn dit jaar goed gelukt. Het is niet zo dat we de hele buurt van pompoensoep kunnen voorzien, en dat is ook helemaal niet ons doel. Maar hopelijk kunnen we hiermee wel mensen inspireren. Dat mensen ook aan de slag gaan met een moestuin. Op eigen kracht of juist samen met buurtbewoners.”

Wanneer ben je volgende week tevreden?

“Als er flink wat belangstelling is voor het Oogstfeest, als het gezellig is en als mensen het naar de zin hebben. Ik hoop niet dat we overvallen worden door honderden mensen, maar ik hoop op een voortzetting van wat we vorig jaar bij het Oogstfeest zagen en eerder dit jaar bij het Zaaifeest. En ik hoop dat we mensen kunnen inspireren.”

De Paradijsvogeltuin is te vinden aan de Paradijsvogelstraat. Het Oogstfeest vindt plaats op 21 september, begint om 15.00 uur en duurt tot 23.00 uur.