Ouders van overleden baby in Beijum weer op vrije voeten, maar blijven wel verdachten

Foto: Rieks Oijnhausen

De twee personen die dinsdagochtend werd gearresteerd nadat een baby dood werd gevonden in een woning aan de Wibenaheerd in Beijum zijn weer op vrije voeten. Volgens RTV Noord blijven ze wel verdachten in de zaak rond het overlijden van de zuigeling. Volgens DvhN zijn de verdachten de ouders van de baby.

Hulpdiensten spoedden zich dinsdagochtend naar de woning aan de Wibenaheerd, maar hulp aan het kind mocht niet meer baten. Wat er precies is gebeurd blijft nog ongewis, want het Openbaar Ministerie is zeer terughoudend met details. Het onderzoek naar het incident loopt nog.

Vrijwel direct na het overlijden van de baby werden de ouders gearresteerd. Zij zaten vast in beperking, wat betekent dat ze alleen met een advocaat en de politie mochten praten en zelfs niet met elkaar. Nu zijn zij dus op vrije voeten gesteld, maar blijven verdachten rond de dood van de zuigeling.