Oude RKZ werd 45 jaar geleden gekraakt en viert zaterdag groot feest

Het Oude RKZ aan de Verlengde Hereweg werd 45 haar geleden gekraakt en dat wordt aanstaande zaterdag gevierd met een groot feest.

Het toenmalige Rooms Katholieke Ziekenhuis werd in september 1979 door beide kraakorganisaties die de stad toen rijk was (Kraak Organisatie Groningen en Praktische Kraakgroep Groningen) bezet en was het grootste kraakpand van Nederland.

Het ziekenhuis stond leeg na de verhuizing naar de Van Swietenlaan. De gemeente wilde het pand slopen om er dure koopwoningen neer te zetten. De kraak werd in 1985 gelegaliseerd. Later is het beheer van het pand overgedragen aan de bewoners zelf.

Er wonen nu ongeveer 250 mensen en er is onder meer een concertzaal, een bar, een eethuis, een bioscoop en een theater.

De festiviteiten beginnen zaterdag halverwege de middag op diverse locaties in het ORKZ. Er zijn veel optredens, workshops en er is een kinderprogramma. Er is ook nog een nachtprogramma met een aanbod aan divers artiesten in verschillende stijlen muziek. De entree is gratis.