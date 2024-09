Oosterparkwijk zet vrijwilligers in het zonnetje met barbecuefeest: “De wijk bloeit en bruist”

Foto: Ellen Beck

Feest was het zaterdagavond in de Oosterparkwijk. Door middel van een barbecue-avond bij Van Houten werden alle vrijwilligers in de wijk in het zonnetje gezet. Ellen Beck van Duurzaam Oosterpark spreekt van een geslaagde avond.

Hoi Ellen! Hoe is dit idee ontstaan?

“Het is niet voor het eerst dat we zo’n avond organiseren. Twee jaar geleden hebben we dit voor de eerste keer opgezet, om vrijwilligers uit de wijk in het zonnetje te zetten. Om ze te bedanken voor hun tomeloze inzet. Dus dit was de derde keer. We hadden barbecues geregeld en er waren deuntjes van een dj. En tot nu toe kunnen we iedere keer spreken van een gezellige avond. Door zulke avonden kom je ook in contact met andere wijkbewoners.”

Helpt het om de wijk dichter bij elkaar te laten komen?

“Absoluut. We hadden gisteravond 130 bewoners aanwezig. Bij iedere editie zie ik ook nieuwe gezichten. Als je samen eet, dan is dat een hele mooie manier om met elkaar in gesprek te geraken. Het babbelt lekker weg. En ik moet zeggen dat het weer daar ook erg goed bij hielp. Het was prachtig en misschien wel een beetje te warm. We begonnen om 17.00 uur en ik heb een tijdlang achter de barbecue gestaan, en dat was best wel een hele warme plek.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Ellen Beck Foto: Ellen Beck Foto: Ellen Beck Foto: Ellen Beck

Jullie hadden ook een hele rij barbecues staan hè?

“Klopt! We hadden een barbecue voor vegetarische mensen. Er was een barbecue voor halal, glutenvrij, lactose vrij, voor vlees en voor vis. Daarmee hebben we het iedereen naar de zin kunnen maken. Na afloop kreeg iedereen een goodiebag mee naar huis met daarin onder andere zeepjes en een muts voor de aanstaande winterperiode. Een leuke herinnering aan een mooie avond.”

De mensen die aanwezig waren zijn dus vrijwilligers die actief zijn in de wijk. Aan welke functies moet ik zoal denken?

“Dat is heel breed. Er zijn bijvoorbeeld mensen die andere inwoners helpen met computeren. Er zijn mensen die laaggeletterd zijn of die niet zo bedreven zijn op de digitale snelweg. Daar krijgen zij hulp bij. Er zijn bijvoorbeeld ook mensen die vrijwillig actief zijn in de weggeefwinkel in de wijk. Je hebt de mensen van het zwerfvuilteam. Er zijn bewoners die hand- en spandiensten verlenen bij het wijkcentrum. En je hebt allerlei mensen die buiten organisaties om functies bekleden zoals het halen van boodschappen voor een buurman of -vrouw die minder mobiel is. Kortom, er gebeurt heel veel.”

Het is wellicht een moeilijke vraag, maar heb je het idee dat de Oosterparkwijk op dit gebied meer floreert dan andere wijken?

“Die vergelijking kan ik niet maken. Wat ik wel kan vertellen is dat de Oosterpark een hele actieve wijk is. Er gebeurt veel. Er zijn veel actieve bewoners die het leuk met elkaar hebben. Wat je ook ziet is dat door al deze activiteiten vriendschappen gesmeed worden. Wist je ook dat er zelfs een relatie door de contacten is ontstaan? Dat is toch prachtig? Samen maak je de wijk, samen maak je het gezellig.”

Komt er volgend jaar een vervolg op deze avond?

“Absoluut. Zonder twijfel. Dit gaat zeker een vervolg krijgen.”