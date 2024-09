Ook in hoger beroep 18 jaar cel steekpartij met dodelijke afloop aan Holtstek, wel minder schadevergoeding voor nabestaanden

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Een 32-jarige man heeft in hoger beroep opnieuw achttien jaar cel gekregen voor het neersteken van een 70-jarige vrouw in haar woning aan de Holtstek op 31 januari vorig jaar. De vrouw overleed een week later aan haar verwondingen. De schadevergoeding aan de nabestaanden van de vrouw is wel verlaagd.

De advocaat van de man uit Budel vroeg het Gerechtshof in Leeuwarden om de celstraf te verlagen naar veertien jaar, maar dit werd afgewezen. Het hof benadrukte dat de verdachte het fundamentele recht op leven van het slachtoffer heeft ontnomen, en dat hij dit op schokkende wijze deed in zijn zoektocht naar financieel gewin.

Het gerechtshof matigde wel de schadevergoeding die eerder door de rechtbank in Groningen was vastgesteld op ongeveer 110.000 euro. Daar had de verdediging van de man uit Budel om gevraagd. De nabestaanden krijgen nu een bedrag van ongeveer 50.000 euro voor materiële en immateriële schade.

De man had de woning van de vrouw uitgekozen omdat hij zag dat het er rustig was en een oudere vrouw woonde. Op de bewuste dag klopte hij aan, waarna hij de vrouw vrijwel direct met een mes in haar buik stak. Zijn doel was om haar te beroven, maar dit mislukte doordat het geschreeuw van de vrouw de buren naar de woning lokte. Kort na het incident werd de man samen met een onschuldige man aangehouden. Onderzoek door het Pieter Baan Centrum wees uit dat de man helder van geest was en doelbewust handelde tijdens de daad.