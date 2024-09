Oogstfeest in Selwerd markeert einde Volkshortus-seizoen; kas tussen Hazelaarstraat en Elzenlaan gaat verkassen

Wethouder Eikenaar krijgt deel van de oogst overhandigd - Foto: Siese Veenstra

Kunstpunt Groningen organiseerde vrijdagmiddag een Oogstfeest in de Volkshortus Selwerd, als afsluiting van het tweede seizoen van de kas tussen Hazelaarstraat en Elzenlaan. Dat is op deze plek in ieder geval de laatste: volgend jaar keert het initiatief terug op een andere plek.

De Volkshortus is een kweekkas en ontmoetingsplek voor wijkbewoners, bedacht door de kunstenaars George Korsmit en Saskia Janssen. Kunstpunt begeleidde de kunstopdracht de afgelopen twee jaar en bewoners in de kunstcommissie dachten mee. Het project is onderdeel van de wijkvernieuwing in Selwerd.

Met het Oogstfeest nam de Volkshortus afscheid van de huidige locatie, gelegen op het binnenterrein tussen de Elzenlaan en de Hazelaarstraat. Na de eerste editie in 2023 van de Volkshortus was het al de bedoeling dat de kas zou worden verwijderd, maar de gemeente gaf de organisatoren een jaar extra op het binnenterrein vanwege het grote succes.

Maar de kas verdwijnt niet helemaal, want het is de bedoeling dat de Volkshortus volgend jaar opnieuw wordt opgebouwd op een nieuwe plek in Selwerd. Het is nog niet bekend waar dat zal zijn.