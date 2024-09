De Groninger komt aan het woord, met de OOG Thermometer. Met de OOG Thermometer wil OOG jaarlijks peilen wat inwoners van Groningen vinden van het leven in Groningen.



De enquête is mede opgezet door Maarten Siepel en Wouter Holsappel, die er in radioprogramma OOG Ochtendshow meer over vertellen:

De OOG thermometer in samenwerking met het Groningse onderzoeksbureau Onderzoekdoen.nl ontwikkeld, vertellen Siepel en Holsappel. “In deze enquête gaan we het geluk van de Groninger meten”, gaat Holsappel verder, “Hoe gelukkig ben je nou in je leven, daar gaat het dan vooral om. Vervolgens hebben we dan ook echt onderwerpen geselecteerd die dan iets zeggen over je leven. Dingen als: hoe blij ben je met je woning, hoe blij ben je met de wijk, waar de woning in staat, hoe zit het met je gezondheid, vind je dat er genoeg ruimte is om te sporten, enz. Er worden 10 tot 14 vragen gesteld en dat noemen we dan de OOG Thermometer: we stoppen de thermometer in de Groningse samenleving.”

OOG Thermometer is op zoek naar iedereen

Deze editie is de eerste keer dat het wordt georganiseerd, vertelt Holsappel verder en daarbij is het de bedoeling om dat jaarlijks te laten terugkeren. “Op een gegeven moment kun je dan de cijfers naast elkaar zetten en dan krijg je daar een bepaalde trend in.”

Iedereen kan aan de OOG Thermometer meedoen , vult Siepel aan. “We hebben leden van het OOG panel al een mail gestuurd, waarmee ze de OOG Thermometer mee kunnen invullen. Maar via onze website en socials worden mensen op de hoogte gebracht en kunnen zij het ook invullen. Iedereen die ouder dan 16 is en in de gemeente Groningen woont mag de enquête invullen.”

Hierbij wordt ook extra aandacht gegeven aan jongeren. Holsappel: “We hebben eerder gemerkt dat met name mensen van 40 jaar en ouder de enquêtes van OOG hebben ingevuld, maar we zijn ook heel erg op zoek naar de groep 16 t/m 25 jaar. Vooral in de jongste groep hebben we erg weinig repons, die met name die willen we oproepen om de enquête in te vullen.”

Meten wat er speelt in de samenleving

De resultaten worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt. Ze worden gebruikt om echt te kijken wat Groningers bezighoudt. In vorige OOG enquêtes werd gemerkt dat Groningers over sommige onderwerpen meer bezig zijn dan over het andere. “Hopelijk gaan we straks zien dat bepaalde onderwerpen in de OOG thermometer heel veel stof doen opwaaien. Dan kunnen we bedenken dat we over die onderwerpen in de toekomst meer kunnen inzoomen, omdat we dan merken dat daar veel discussie over is.”

“We geven mensen ook bij meerkeuzevragen de mogelijkheid om ook open antwoorden in te vullen, want daar zie je dat mensen vaak ook graag wel iets kwijt willen over een onderwerp”, vult Holsappel aan, “over wat ze van bepaalde zaken vinden.”

Vul de enquête ook in!

Ook jij kunt je mening geven via de OOG Thermometer . Dit kan tot en met woensdagmiddag 11 september. Naar verwachting zullen een week later de resultaten worden gepubliceerd op de OOG site, OOG app en sociale media.

