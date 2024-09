OOG staat centraal in reportage Nieuwsuur over 50 jaar lokale omroepen

Nieuwsuur bezocht dinsdag OOG voor een reportage over 50 jaar lokale omroepen in Nederland.

Vijftig jaar geleden startte de eerste omroep van Nederland in de gemeente Melick en Herkenbosch in Limburg, bekend als OR6. OOG bestaat met 40 jaar iets minder lang, maar heeft zich desalniettemin ontwikkeld als een van de grotere lokale omroepen van Nederland.

Reden voor Nieuwsuur om een dagje mee te lopen. Ellen Brans, verslaggever van Nieuwsuur: “We volgen jullie een dag. We kijken mee tijdens de redactievergadering, maar we gaan ook op pad met een verslaggever tijdens een reportage. En ondertussen gaan we vragen stellen over het belang van jullie als lokale omroep.”

Een ander deel van de reportage van Nieuwsuur gaat over OR6 in Zuid-Limburg. “We gaan natuurlijk iets over de geschiedenis vertellen, het belang, hoe het wordt betaald. En niet onbelangrijk: een fusie van lokale omroepen die in 2027 gaat plaatsvinden.”

De reportage is aankomende zondag te zien om 21:30 uur op NPO2.