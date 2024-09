Onverwachte opstoppingen op nieuwe Ring-Zuid: “Onwennigheid en niet-actuele navigatiesystemen”

Foto: Aanpak Ring-Zuid

Na een rustige maandag ontstonden er dinsdagochtend onverwacht enkele opstoppingen op de vernieuwde zuidelijke ringweg. Volgens Aanpak Ring-Zuid waren deze waarschijnlijk te wijten aan onwennigheid en aan niet-actuele navigatiesystemen.

Dinsdagochtend ging vooral verkeer vanuit de verdiepte ligging naar Hoogkerk en Drachten ‘de mist in’, schrijft de projectorganisatie. Door rechts aan te houden belandde verkeer op de A28. Dit verkeer ging er bij Groningen-Zuid af en probeerde te ‘keren’, terug naar het Julianaplein.

Door het onverwacht grote verkeersaanbod bij Groningen-Zuid ontstond er ook een opstopping op de verbindingsboog van Ring West richting Julianaplein. Daarom werden de verkeerslichten bij Groningen-Zuid aangepast, zodat de opstoppingen vrij snel weer waren opgelost.

Naast onwennigheid is onjuiste informatie op navigatiesystemen waarschijnlijk één van de oorzaken, aldus Aanpak Ring Zuid. Maandagochtend was al duidelijk dat bijvoorbeeld Google Maps nog steeds aangaf dat de zuidelijke ringweg afgesloten was. Inmiddels praten Aanpak Ring-Zuid en de gemeente met de navigatiediensten die nog onjuiste informatie geven.

Maar totdat alle informatie op alle navigatiediensten is aangepast luidt het devies: volg de borden, want die geven de juiste route aan.