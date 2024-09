Onnen maakt zich op voor ‘concert in drie deelen’: “Verrassing wie er optreden”

Fenny Hoekstra, Klaas Spekken en Tony Hoiting tijdens hun optreden op de deel. Foto: ingezonden

In Onnen vindt zaterdagavond het jaarlijkse ‘concert in drie deelen’ plaats. Het is voor de negende keer dat het concert georganiseerd wordt.

De eerste editie vond plaats in 2014. “Bij deze concerten wordt er voornamelijk opgetreden op de deel”, vertelt de organisatie. “Een deel is de werkruimte in de stal of schuur van een boerderij. Daarnaast hebben er in de afgelopen jaren ook concerten plaatsgevonden op andere bijzondere locaties in en rond Onnen. Het publiek dat op dit concert af komt wordt in groepen opgesplitst. De groepen wandelen tussen de concerten door van boerderij naar boerderij. Op deze manier behoudt elk concert het intieme huiskamerkarakter dat we graag willen bewerkstelligen.”

Behalve een datum en een tijdstip is er niets bekend over het concert. Er hangt een grijze waas over de avond. “Tot het laatste moment houden we geheim welke boerderijen en welke muzikanten er meedoen. In de aanloop naar deze dag worden mensen ook steeds nieuwsgieriger. Het gonst in het dorp, en aan elkaar wordt gevraagd of men al iets weet.” In de beginjaren richtte men zich op klassieke muziek, maar tegenwoordig pakt men het breder aan: “Er zijn nu ook andere genres welkom. Waarbij we het natuurlijk wel belangrijk vinden om kwaliteit te bieden. De artiesten die we uitnodigen komen overigens allemaal uit de buurt. Tot nu toe is het ook nog iedere keer gelukt om artiesten uit te nodigen die nog niet eerder bij ons zijn geweest.”

De avond begint zaterdag in dorpshuis De Tiehof. Om 20.00 uur start het eerste concert.