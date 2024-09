Ongeluk met tractor en twee auto’s tussen Haren en Waterhuizen

Foto: Sander Bolhuis 112 Haren en 112 Groningen

Bij een ongeluk op de Dr. E.H. Ebelsweg tussen Haren en Waterhuizen is maandagochtend zeker één gewonde gevallen.

Bij het ongeluk waren twee personenauto’s en een tractor betrokken. Wat er precies is voorgevallen is niet duidelijk, maar naar verluidt botste één van de twee personenauto’s tegen de tractor. Vervolgens zou de andere auto, die uitweek, in een sloot naast de weg zijn beland.

De weg werd enige tijd afgesloten voor onderzoek rond het ongeluk en om de voertuigen af te kunnen slepen.