Ondanks toenemend aantal ‘mobiele parkeerders’ worden alle parkeerautomaten in Stad vervangen

Foto via Gemeente Groningen

De gemeente Groningen is maandag begonnen met een maanden durende operatie om alle parkeerautomaten in de gemeente te vervangen door een nieuw exemplaar.

Verdeeld over de gemeente staan er nog zo’n vierhonderd parkeerautomaten. De oude modellen stammen uit 2014 en zijn, na tien jaar gebruik, afgeschreven. Hoewel steeds meer mensen via een app betalen om in Groningen te parkeren langs de weg of op een parkeerplaats, kan de gemeente (naar eigen zeggen) niet zonder de automaten.

“We verwachten dat er de komende tien jaar nog parkeerautomaten nodig zijn om betaald parkeren te kunnen facilteren”, schreef de gemeente eind vorig jaar over aanschaf van de nieuwe exemplaren. Er werd overwogen om, met het oog op de kosten, alleen de ‘hardware’ in de automaten te vervangen. Maar omdat ook veel van de betaalpalen aan het eind van hun levensduur waren, ging de gemeente toch voor een geheel nieuwe paal. Dat kost wel wat, want alle palen in de gemeente vervangen kost een slordige vier miljoen euro.

De eerste nieuwe parkeerautomaten worden deze week geplaatst in Paddepoel en Selwerd. Daarna zijn de Korrewegbuurt, De Hoogte, de Professorenbuurt, de Oosterparkwijk en Kop van Oost aan de beurt. Daarna volgen ook de overige wijken. Half december moeten alle palen in de gemeente zijn vervangen.