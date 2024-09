Officiële opening zuidelijke ringweg online te bekijken

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De officiële opening van de nieuwe zuidelijke ringweg start om 17.30 uur. De opening wordt live uitgezonden via verschillende kanalen.

“Bij de officiële opening is er weinig ruimte voor publiek”, laat Aanpak Ring Zuid weten. “Daarom zenden we het live uit via de website en via de sociale media-kanalen. De uitzending begint om ongeveer 17.30 uur en duurt vermoedelijk tot 18.30 uur.” Daarna wordt alles in gereedheid gebracht zodat rond 20.00 uur de weg vrij gegeven kan worden voor het autoverkeer.”

De afgelopen acht jaar is er hard gewerkt aan de zuidelijke ringweg. Het Julianaplein is verdwenen waarbij in de nieuwe situatie de wegen elkaar niet meer kruisen. Dit zorgt voor een betere doorstroming. Opvallendste bouwwerk is de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg. Door de aanleg van tunnelbakken is de ringweg uit het zicht verdwenen en is er bovengronds ruimte ontstaan voor andere functies. Zo zal de komende maanden nog druk gewerkt worden aan de realisatie van het Zuiderplantsoen.

De opening van de nieuwe zuidelijke ringweg is hieronder te bekijken: