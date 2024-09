Odensehuis opent de deuren: “Heel waardevol dat mensen anoniem rond kunnen kijken”

Het Odensehuis aan de Molukkenstraat organiseerde zaterdag op Wereld Alzheimer Dag een open dag. Algemeen coördinator Patrick Boon noemt een open dag een waardevolle toevoeging.

Hoi Patrick! Hoe kijk je terug op de open dag?

“Het was een hele leuke dag waarbij we konden rekenen op veel belangstelling. Geïnteresseerde mensen hebben ons bezocht maar ook potentiële deelnemers kwamen een kijkje nemen. Wij hebben de bezoekers laten zien wat we doen. Welke activiteiten bijvoorbeeld georganiseerd worden op het gebied van sport en dans. Daarnaast konden mensen de ruimtes bekijken, konden ze in gesprek gaan en konden ze informatie krijgen.”

Voor de mensen die het Odensehuis niet kennen: wat is het Odensehuis?

“Het Odensehuis is een ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. In onze gebouwen is er een ongedwongen sfeer waarbij je uitgenodigd wordt om jezelf te zijn en om jouw verhaal te delen. We nodigen je uit om je talenten en kwaliteiten in te zetten. Samen met de bezoekers, naasten en het team van vrijwilligers bieden wij een fijne ontmoetingsplek middenin de samenleving. In Groningen hebben we op dit moment drie locaties, waarbij de nieuwste locatie afgelopen voorjaar geopend werd in Beijum.”

Hoe waardevol is zo’n open dag?

“Deze dag is een hele mooie verbinding met Wereld Alzheimer Dag. Je maakt duidelijk dat Odensehuizen bestaan en wat er op deze plekken mogelijk is. Het voordeel van een open dag is de ongedwongen sfeer. Als je vandaag langskomt, dan kun je op je eigen manier het gebouw bekijken en informatie verkrijgen. Je hoeft jouw verhaal niet te delen. Terwijl als je op andere momenten een bezoek brengt, die drempelwaarde toch wat hoger ligt.”

Hoe uit zich dat op een dag als vandaag?

“We hebben vandaag bezoekers gehad die zijn gaan zitten en rond zijn gaan kijken. Eén iemand liet een berichtje achter waarbij diegene liet weten dat het bezoek heel waardevol is geweest. Maar er kwamen bijvoorbeeld ook jongere mensen langs die vertelden dat ze bepaalde gedragsveranderingen zien bij hun ouders. Voor zulke situaties hebben wij geen oplossingen, maar door er over te praten bied je al wel heel veel. En dat is belangrijk.”

Het Odensehuis werkt met vrijwilligers. Kunnen jullie nog vrijwilligers gebruiken?

“Absoluut. Het gaat ontzettend goed, maar omdat wij groeien kunnen we ook steeds meer mensen gebruiken. De opening van de locatie in Beijum is daar een voorbeeld van. Maar ook doordat we op de locaties steeds meer aanbieden. Er komen steeds meer mensen bij die een cognitieve achteruitgang laten zien. Om die mensen te begeleiden heb je ook meer mensen nodig die paraat staan. De open dag was daarom tweeledig door ook deze mensen te informeren dat wij wellicht een mooie plek zijn waar je vrijwilligerswerk kunt doen.”

Mensen die vandaag niet zijn geweest, kunnen zij zich wel aanmelden?

“Jazeker. Via onze website kan er een mail gestuurd worden. Ook kan er telefonisch contact worden gezocht. Vervolgens zullen we heel snel iemand uitnodigen om eens langs te komen. Om mee te maken wat we doen, om te zien of het bij je past. En het zou fantastisch zijn als we vervolgens wat voor elkaar kunnen betekenen. Dus neem gerust contact met ons op.”

Verslaggever Jaron Bergsma maakte afgelopen voorjaar een reportage over de opening van het Odensehuis in Beijum: