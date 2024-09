Noorderzon trekt 140.000 bezoekers maar maakt zich zorgen over de toekomst

Foto: Niels Knelis

De editie van het Noorderzon Festival van dit jaar heeft 140.000 bezoekers getrokken. Dat laat de organisatie achter het festival op de afsluitende dag weten.

Met 140.000 bezoekers ligt dit op een vergelijkbaar aantal met vorig jaar. “In de afgelopen elf dagen hebben meer dan driehonderd verschillende programmaonderdelen gezorgd voor meer dan 750 voorstellingsmomenten”, laat de organisatie weten. “Bezoekers konden kiezen uit een ruim aanbod aan theater, dans, circus, gesprekken, lezingen en concerten. Bezoekers combineerden vol enthousiasme het uitgebreide internationale en lokale programma, waarbij de zalen, tenten en containers voor meer dan tachtig procent gevuld waren.”

“We zullen Femke Eerland gaan missen”

Het festival was in meerdere opzichten een bijzondere editie. Bijvoorbeeld als het ging om het weer werd er gebalanceerd op het randje van uitersten. In het eerste weekend moest het terrein ontruimd worden vanwege noodweer. In het laatste weekend liepen de temperaturen flink op en zorgde de zon voor ideaal festivalweer. Voor festivaldirecteur Femke Eerland was het de laatste editie in de rol die ze de afgelopen zestien jaar vervulde. “Onder Eerland haar bezielende leiding groeide het festival uit van een zomers evenement tot een groots internationaal kunstenfestival dat Groningen zowel in binnen- als buitenland op de kaart heeft gezet. Met als kers op de taart de toetreding tot de culturele Basisinfrastructuur, het landelijke culturele subsidiestelsel. Nu Noorderzon voor de tweede maal mag rekenen op een positie als één van de acht festivals in de BIS heeft Eerland haar taak met succes volbracht. Wij zullen haar ontzettend gaan missen.”

“Investeringen zijn niet genoeg om prijsstijgingen op te vangen”

Zorgen zijn er ook over de toekomst omdat kunstenfestivals als Noorderzon onder druk staan. “Ondanks de prachtige beoordelingen van de Raad voor Cultuur en de Kunstraad, zijn de investeringen in festivals als Noorderzon voor de toekomst bij lange na niet genoeg om alle prijsstijgingen van de laatste jaren op te vangen. De positieve impact en het bereik van festivals is enorm, dat vraagt om blijvende investeringen om deze weerbaar en toegankelijk te houden voor nu en in de toekomst. Daarnaast hangt de kunst- en cultuursector een btw-verhoging op tickets boven het hoofd. De sector is net weer opgekrabbeld na de coronaperiode en heeft nu echt structurele investeringen nodig om een duurzame toekomst zeker te stellen.”

De volgende editie van Noorderzon vindt plaats van donderdag 14 tot en met zondag 24 augustus.