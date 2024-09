Noorderzijlvest: “Neerslagtekort zit nog altijd onder het langjarige gemiddelde”

Foto: Waterschap Noorderzijlvest

Het neerslagtekort in het gebied van waterschap Noorderzijlvest zit nog altijd onder het langjarig gemiddelde. Dat blijkt uit het ‘waterbeeld’ van het waterschap dat maandelijks wordt gepresenteerd.

Het landelijke gemiddelde neerslagtekort is momenteel ongeveer 64 millimeter, terwijl het langjarig gemiddelde in deze periode op 100 millimeter ligt. “De afgelopen drie weken was het warm en in augustus viel wat minder neerslag dan normaal”, laat het waterschap weten. “Met name in de tweede helft van augustus vielen er wel geregeld buien met lokaal soms veel neerslag. Voor de komende veertien dagen is de verwachting dat er ongeveer 30 millimeter regenwater gaat vallen.”

Aanvoer

Omdat het neerslagtekort onder het gemiddelde ligt is het waterpeil op voldoende niveau. “Half augustus is er gestopt met het aanvoeren van water van het IJsselmeer naar Groningen. Naar het Drentse deel dat wij beheren voeren we nog wel water aan. Door de zanderige ondergrond zakt het water daar sneller weg. Daarnaast voorkomen we daarmee dat de peilen uitzakken en zorgt het ook voor voldoende stroming.”

Beregenen

Doordat de grondwaterstand op niveau is betekent het dat akkerbouwers de afgelopen periode weinig hoefden te beregenen: “We hebben in augustus een klein aantal beregeningsaanvragen gehad. Het ging daarbij onder andere om het beregenen van uien, spruiten, aardappelen en suikerbieten. Voor de rest van dit jaar verwachten wij geen beregeningsaanvragen meer.”