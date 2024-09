Noorden pleit bij start parlementaire jaar voor komst Lelylijn

Foto: Bvcmz248.5 - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=150725014

Bij de start van het nieuwe parlementaire jaar dinsdag in Den Haag hebben verschillende partijen nogmaals gepleit voor de realisatie van de Lelylijn. Dit gebeurde met een heuse Lelylijnborrel in Nieuwspoort.

In Den Haag is het een spannende periode. Over twee weken is het Prinsjesdag en wordt de begroting voor het nieuwe jaar bekendgemaakt. Waar gaat geld naar toe en waar wordt op bezuinigd? Ondanks veel enthousiasme staan de seinen voor het project, waarbij de kosten mogelijk op kunnen lopen naar zo’n tien miljard euro, nog niet volledig op groen. Om die reden initieerden Tweede Kamerleden en een brede delegatie uit de noordelijke provincies een bijeenkomst om de laatste stand van zaken te bespreken. Daarbij ging het specifiek over de reistijdverkorting en een impuls voor de brede welvaart die met de spoorlijn gerealiseerd kan worden.

Reistijd

De Lelylijn is een nog te realiseren spoorlijn tussen Groningen en de Randstad. De lijn loopt van Lelystad via Heerenveen en Drachten naar Groningen. In de toekomst kan de lijn eventueel doorgetrokken worden naar Duitsland en in de richting van Scandinavië. De spoorverbinding moet in 2050 klaar zijn. Met de lijn wordt het mogelijk om in dertien minuten van Groningen naar Drachten te reizen. Een rit naar Amsterdam duurt dan nog anderhalf uur, nu is dat nog ruim twee uur.

Aleid Brouwer (RUG): “Mensen in het Noorden zullen zich meer onderdeel voelen van heel Nederland”

Aleid Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen maakte dinsdag duidelijk dat de tijdwinst niet alleen zorgt voor een economische boost, maar ook bijdraagt aan het welzijn en de levenskwaliteit van de inwoners in de noordelijke provincies. “Een positief effect is ook dat mensen aangeven dat ze zich door een snelle treinverbinding meer onderdeel zullen voelen van heel Nederland. Zij willen graag gezien worden door Den Haag en de Lelylijn is een manier om dat te bereiken”, aldus Brouwer.

Agnes Mulder (VNO-NCW MKB Noord): “Wordt tijd dat de knoop definitief wordt doorgehakt”

Agnes Mulder is directeur van VNO-NCW MKB Noord. Zij is het met Brouwer eens: “Het is goed om het met elkaar te hebben over de feiten die uit de onderzoeken naar voren. Ze bevestigen eerdere onderzoeken, het wordt tijd dat de knoop definitief wordt doorgehakt en de Lelylijn wordt aangelegd. De Lelylijn levert niet alleen aanzienlijke reistijdwinst op, maar draagt ook structureel bij aan de leefbaarheid en het levensgeluk in de regio.”