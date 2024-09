‘Noord-Nederland’ blij met aandacht, maar ziet kabinet portemonnee niet direct trekken

Een DDZ-trein. Foto: Rob Dammers - Holten NSR DDZ 7521, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91016690

Er worden toezeggingen gedaan over structurele ondersteuning en investeringen in Noord-Nederland, maar direct geld uitgeven aan bijvoorbeeld de Lelylijn of de Nedersaksenlijn zit er niet in. Toch reageert het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ‘voorzichtig positief’ op het regeerprogramma van het kabinet, wat vrijdag werd gepresenteerd.

Het kabinet maakt serieus werk van langetermijninvesteringen in woningbouw, infrastructuur en economische ontwikkelingen in ‘de regio’, stelt het SNN, samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies. Voorzitter Jetta Klijnsma stelt: “De nadruk op investeringen in de regio zoals aangegeven in het regeerprogramma, is een stap in de goede richting. Maar de problematiek van de langdurige achterstand van de regio in beleid en investeringen vraagt wel om volharding, hier roepen wij als Noorden toe op.”

Voor ‘Elke Regio Telt’ blijven de bestaande middelen beschikbaar, aldus het kabinet. Maar over geld wordt nog niet gepraat als het gaat om infrastructuur en gebiedsontwikkeling, zoals de Lelylijn en de Nedersaksenlijn. “Het is goed om te zien dat zowel de Lelylijn als de Nedersaksenlijn de aandacht krijgen die ze verdienen, maar zonder concrete toezeggingen voor financiering blijft er onzekerheid”, aldus de Friese gedeputeerde Matthijs de Vries. “We kijken ernaar uit om in het najaar met het Rijk verder te praten en hopen dan op duidelijke afspraken over de Rijksfinanciering en uitvoering van deze cruciale verbindingen voor Noord-Nederland.”