Noodpad lijkt in de maak voor Waterloo Bar: ‘Een stap in de goede richting’

De Waterloolaan is vanwege werkzaamheden afgesloten. Daardoor is de Waterloo Bar onbereikbaar. Foto: ingezonden

Het is momenteel behoorlijk ingesloten: de Waterloo Bar aan de Verlengde Oosterweg. Eigenaar Esther Groeneweg baalt dat haar zaak de komende maanden nog steeds onbereikbaar is, ondanks de blijdschap die er in eerste instantie was over de opening van zuidelijke ringweg. De herinrichting van de Waterloolaan gooit roet in het eten, maar een noodpad lijkt in de maak.

“De afgelopen acht jaar hebben we flink te lijden gehad onder de werkzaamheden aan de ringweg”, vertelde Groeneweg eerder aan OOG. “Het was voor mensen moeilijker om bij ons te komen. Zeker na het afsluiten van de spoorwegovergang bij de Esperantostraat. Die route werd door veel van onze klanten gebruikt.” De herinrichting van de Waterloolaan, die afgelopen maandag begon, kwam als verrassing voor de eigenaar. De Waterloo Bar is dus nog steeds lastig te bereiken, wat klandizie kost.

Maar een oplossing is hopelijk onderweg. Groeneweg werd donderdagochtend gebeld door Aanpak Ring Zuid, nadat de organisatie de berichtgeving zag rondom de Waterloo Bar. “Ze zijn druk bezig met een noodpad. Dit pad moet er komen richting het DUO-gebouw (Kempkensberg). De aanvraag ligt er in ieder geval. Als het allemaal doorgaat, zal het pad er waarschijnlijk half oktober komen. Het is wachten op de vergunning.”

“Ik ben hier natuurlijk heel blij mee”, zegt Groeneweg. “Het is een stap in de goede richting. Ik denk niet dat ze meer kunnen doen, maar dat hoeft van mij ook niet. Het is nou eenmaal een bouwplaats. Ik vind wel dat de communicatie nog steeds beter kan. Het is niet netjes gegaan.”

De herinrichting van de Waterloolaan zal volgens Groeneweg tot 20 december duren, iets wat Aanpak Ring Zuid niet kan bevestigen, aldus RTV Noord. De herinrichting is onderdeel van de aanleg van het Zuiderplantsoen.