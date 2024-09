Noodkreet van bewoners Betonbos: ‘Als er niks gebeurt, zijn we over een maand dakloos’

Foto: Paul Blom

Over een maand dreigt een groot deel van de bewoners van het Betonbos dakloos te worden, zo stelt het kleine autonome gemeenschapje aan het Eemskanaal. Een maand voor de geplande ontruiming slaan de bewoners een noodkreet richting de gemeente, want er is nog steeds geen plek gevonden waar de bewoners nu naartoe kunnen.

Het Betonbos is een ‘alternatieve woonvorm’ die inmiddels twintig jaar langs het Eemskanaal staat. Bewoners wonen er in pipowagens, woonwagens, vrachtwagens, een tent of tuinhuis. Het Betonbos is ook de eerste plek waar voor de nieuwe wijk Stadshavens de spades in de grond gaan.

Voor de zomer werd duidelijk dat de gemeente de woongroep van zo’n 25 mensen een alternatieve plek had aangeboden. Maar die voldeed niet, zo meenden de bewoners. Daarvoor was camping De Banjer in beeld als locatie voor de bewoners, maar daar zette de provincie eerder dit jaar een streep door. De bewoners hielden tot kort voor het zomerreces hoop op een alternatieve plek. Die kwam er niet, waardoor een groot deel van hen (naar eigen zeggen) nu in de problemen komt.

‘Vooralsnog staan we er alleen voor’

“Een aantal van ons, waaronder twee gezinnen, hebben inmiddels een alternatief gevonden, maar de rest van de groep zit nog in een zeer onzekere situatie, zonder uitzicht op een andere plek om heen te gaan”, schrijven de bewoners van het bos in een brief aan de gemeenteraad. “Wij zijn druk bezig met opruimen en alles rijklaar maken en wij hebben nog steeds vertrouwen in een mogelijke goede overeenkomst met de gemeente. In de praktijk blijkt echter dat we er vooralsnog alleen voor staan.”

‘We zijn rijklaar als er een nieuwe plek komt’

De bewoners stellen al jaren te proberen een samenwerking op te starten met de gemeente, die op haar beurt (in haar eigen Woonvisie) stelt dat het college ‘prioriteit geeft aan het ontwikkelen van terreinen voor onconventioneel wonen’ en ‘de prioriteit voor het bewonen van deze nieuwe terreinen ligt bij bewoners die moeten verhuizen zoals bij het Betonbos’. Maar een eerste aanzet tot een gesprek was er volgens de bewoners pas begin april en is er daarna eigenlijk weinig contact geweest.

“Inmiddels is het september en hebben we nog minder dan een maand de tijd om te verhuizen. Dit is alleen haalbaar als we ook nu direct een plek hebben om heen te gaan. We weten niet wat we kunnen verwachten na 6 oktober. Wij zullen volledig rijklaar staan en wij hopen dat ons vertrek in samenwerking kan met de gemeente. We willen niet in een situatie belanden zoals met het Van Simmeren terrein.”

De bewoners van het Betonbos houden hoop in de gemeente, besluiten ze in hun noodkreet: “We willen op korte termijn, samen met de gemeente, mogelijke vervolg locaties te bezoeken en te praten over de mogelijkheden. Wij denken dat er met een beetje creativiteit wél een oplossing te vinden is, al is het een noodoplossing.”

Bijval uit politiek

De fracties van D66 en de Partij voor het Noorden scharen zich komende woensdag achter de bewoners van het Betonbos en stellen vragen aan het college over de kwestie.