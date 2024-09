Nog anderhalve maand speciaalbier drinken bij De Prael; dan sluit de brouwerij in Groningen

Binnenkort kun je geen Bitterblond, Aan Lager Wal of Rubberen Robbie meer drinken in de stad. 1 november sluit brouwerij De Prael aan het Boterdiep de deuren.

De Prael, van oorsprong een Amsterdamse bierbrouwerij met een sociaal oogmerk, opende in 2018 haar vestiging in Groningen. In de Stad was de brouwerij onderdeel van zorg- en welzijnsorganisatie WerkPro, waarmee mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek kregen. Daar komt nu na vijf jaar binnenkort een einde aan.

‘Het lukt niet’

“Ondanks het enthousiasme van medewerkers, deelnemers en vrijwilligers lukt het niet om de zaak draaiende te houden”, vertelt Cees Jan Gieskes, bestuurder van WerkPro. “Vanwege de economische situatie zien we dat niet op korte termijn veranderen en dus hebben we het besluit genomen om te stoppen.”

Volgens de sociale onderneming zijn stijgende kosten en een krimpende biermarkt de reden voor sluiting. “Bierbrouwen gaat 24 uur per dag door. Dat betekent dat de ketel continu moet stoken”, vertelt Gieskes. “Daarnaast zijn grondstoffen en personeelslasten gestegen. Het lukt ons daardoor niet meer om de balans naar nul te brengen.”

Niemand ontslagen

Bij het personeel sloeg het besluit in als een bom. “Voor onze medewerkers, deelnemers en vrijwilligers is het echt wel een shock. Iedereen vindt het heel verdrietig en was het liefste hier gebleven”, vertelt Gieskes.

Het personeel wordt niet ontslagen. “We proberen in goed overleg te kijken of we andere leuke werkplekken hebben. Die plekken hebben we wel, maar we moeten onderzoeken of dat ook een match is.”

Open zoals gebruikelijk

Tot 1 november blijft De Prael open zoals gebruikelijk. Reserveringen en activiteiten gaan door tot de sluitingsdatum en gasten blijven welkom.