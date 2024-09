Nog geen overnamekandidaat voor MEE Noord, maar zorginstelling kan volgende maand nog als gewoon doorwerken

Foto: SGENET via Pixabay

Hoewel MEE Noord uitstel van betaling heeft aangevraagd, heeft de zorginstelling de gemeente verzekerd dat het in ieder geval tot 1 november door kan werken. Er wordt nog steeds gezocht naar een overnamekandidaat voor het bedrijf, wat (naar eigen zeggen) in de problemen kwam door hoge loonkosten.

Wethouders Molema en Jongman laten weten dat het bedrijf eind september aan de gemeente wil laten weten welke overnamekandidaten er zijn. De organisatie heeft aan de gemeente laten weten dat er, tot in ieder geval 1 november, ‘voldoende ruimte om de overeengekomen dienstverlening ongestoord voort te zetten.’

De rechtbank in Groningen verleende zorginstelling MEE Noord eind augustus uitstel van betaling. MEE Noord liet kort erna weten dat vooral de sterke loonstijging voor het personeel de oorzaak is, omdat de prijzen voor haar afnemers nog overal zijn aangepast. De organisatie hoopt op te gaan in een groter bedrijf, waardoor overheadkosten kunnen worden beperkt.