Nog één weekendje een beetje nazomeren, daarna bordjes verhangen naar herfst

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Wie nog geen afscheid wil nemen van de zomer, zal dit weekend moeten gebruiken om de tank met droog weer, warmte en zonneschijn vol te tanken. Want vanaf maandag komen de eerste herfstbuien onze kant op. Ook de dagen erna kennen nattigheid bij dalende temperaturen.

Door Johan Kamphuis

Het is zaterdag nog stralend zonnig bij 22 of 23 graden. De oostenwind is overwegend zwak, rond windkracht 2. Komende nacht koelt het af naar 11 of 12 graden. Ook zondag is er veel zon en woedt het met 2 of 24 graden nog wat warmer. De oostenwind is zwak, windkracht 2. In de loop van de middag trekken er wat wolkenvelden over en in de nacht volgt een bui.

De bui markeert de overgang naar een markant ander weertype. Vanaf maandag doet de herfst haar intrede. Dagelijks is er wel kans op enkele buien, waarbij het in de loop van de week steeds natter wordt. Van tijd tot tijd staat er veel wind. De temperatuur zakt terug naar 20 graden op maandag, maar de rest van de week moeten we het doen met 16 of 17 graden.

Komend weekend kunnen we dus nog volop genieten van warm en zonnig najaarsweer. Daarna worden de bordjes echter verhangen en krijgen we te maken met de heuse eerste herfstdagen van het seizoen.