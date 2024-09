Nijestee waarschuwt voor nepaccounts van oplichters: ‘Aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn’

Foto: Roel Breet

Nijestee waarschuwde woensdagmiddag voor oplichters die, uit naam van de woningcorporatie, woningen aanbieden via valse advertenties.

Volgens Nijestee zijn er nepaccounts actief die (ook voor onderhuur) woningen aanbieden, waarbij de naam ‘Nijestee’ wordt gebruikt. Het gaat om woningen die niet via de officiële kanalen van Nijestee worden aangeboden. “Wij bieden uitsluitend woningen aan via WoningNet,” aldus de corporatie. “Onderhuur kan alleen met toestemming van Nijestee.”

De oplichters doen soms ‘ongebruikelijke betaalverzoeken’ richting geïnteresseerden. Daarbij gebruiken ze methoden die vaak door criminelen worden toegepast, zoals prepaidkaarten of vreemde betaalplatforms. In de advertenties worden woningen vaak aangeboden voor zeer lage huurprijzen. “Aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn,” stelt Nijestee.

De corporatie roept woningzoekers op om bij twijfel altijd contact op te nemen met Nijestee om te controleren of het aanbod echt is, ook bij onderhuur, omdat daarvoor altijd toestemming van Nijestee nodig is. “Geef nooit persoonlijke informatie of geld voordat je zeker weet dat alles klopt,” besluit Nijestee in haar waarschuwing. “Rapporteer het bericht en meld verdachte zaken direct bij de politie of bij Nijestee. Blijf alert en voorkom oplichting!”