Nieuwe zuidelijke ringweg feestelijk geopend: “Een niveau bereikt dat ‘kon minder’ overstijgt”

Met een RingParade werd de officiële opening van de zuidelijke ringweg gevierd. Foto: Johannes Rienks

Met vuurwerk en een parade over de ringweg is zondagavond de nieuwe zuidelijke ringweg officieel geopend. De opening vond plaats in het bijzijn van minister Barry Madlener (PVV) van Infrastructuur en Waterstaat.<!–more–>

“Het is prachtig om hier te kunnen zijn”, spreekt Madlener de genodigden toe. “Ik ben nog maar twee maanden minister en vandaag heb ik al de eer om één van de mooiste projecten, waar de afgelopen jaren hard aan gewerkt is, te openen. Na vandaag is het project nog niet klaar. Er moet nog veel gebeuren. Zo wordt er op de verdiepte ligging een groot, groen park aangelegd. Maar voor daar mee aan de slag wordt gegaan is het eerst tijd voor een feestje.”

RingParade

De afgelopen acht jaar is er gewerkt aan de nieuwe zuidelijke ringweg. Zondagavond rond 20.00 uur kan het verkeer gebruik maken van de weg. De openingshandeling werd verricht door meerkampatleet Sofie Dokter die afgelopen zomer debuteerde op de Olympische Spelen in Parijs. Samen met een groep mensen rende zij vanuit de verdiepte ligging in de richting van het Julianaplein. De jongste deelnemer die ‘mee rende’ was acht maanden oud. Voorts was er een deelnemer op blote voeten. Terwijl de hardlopers uit de verdiepte ligging kwamen werd er vuurwerk afgestoken. Daarna volgde er een RingParade waarbij er voertuigen van onder andere de Ambulancezorg, Rijkswaterstaat, brandweer en betrokken bouwbedrijven over het nieuwe asfalt reden. Het geheel werd opgevrolijkt met muziek van een band.

Barry Madlener (PVV): “Nieuwe ringweg zorgt voor een betere verkeersveiligheid en een betere leefbaarheid”

Madlener: “Dit project is één van de grootste infrastructurele projecten die de afgelopen jaren in het Noorden is gerealiseerd. Op het hoogtepunt van de werkzaamheden waren er op deze plek 450 bouwvakkers aan het werk. Het doel van dit project is het realiseren van een betere bereikbaarheid van Stad en regio. Ook moet de nieuwe ringweg zorgen voor een betere verkeersveiligheid en een betere leefbaarheid. De stad Groningen groeit en het verkeer groeit mee. Extra rijstroken en ongelijkvloerse kruispunten zorgen voor die betere bereikbaarheid. In de oude situatie vonden er op de ringweg veel ongelukken plaats. De verwachting is dat met de nieuwe inrichting ook het aantal ongelukken af zal nemen. Daarnaast wordt met de nieuwe situatie de Stad weer één. De oude ringweg doorsneed oude wijken. Met het wegbreken van de oude weg worden de wijken weer met elkaar verbonden.”

Bert Kramer (Combinatie Herepoort): “Sorry voor alle overlast”

Bert Kramer is de afgelopen jaren vaak te zien geweest als woordvoerder van Combinatie Herepoort. Hij wil bij de opening zijn excuses aanbieden: “De afgelopen jaren is er hier veel gebeurd. Maar ik wil vandaag vooral sorry zeggen tegen alle omwonenden. Sorry voor alle overlast die is veroorzaakt. Ook aan de bedrijven die door de werkzaamheden en de omleidingen hun omzet hebben zien dalen. In het proces hebben we helaas ook niet alle wensen waar kunnen maken. Het realiseren van de nieuwe ringweg is een project geweest met verschillende spannende momenten. Maar ondanks tegenslagen zijn we doorgegaan. In totaal hebben 1.200 bedrijven hier aan meegewerkt. Op al die mensen ben ik trots, want zonder hen hadden we hier vandaag niet gestaan.”

Groningens Ontzet 2.0.

Kramer is nog steeds onder de indruk van de gebeurtenissen van zaterdag: “Het was een Groningens Ontzet 2.0. Meer dan 30.000 mensen hebben deelgenomen aan het RingLopen. Er kwamen veel meer mensen op af dan wij van tevoren verwacht hadden. Dat is voor ons als bouwers heel ontroerend geweest. Het heeft gevoeld als een warm bad.” Kramer doelt daarmee ook op verschillende, hartverwarmende boodschappen die met stoepkrijt achter werden gelaten voor de bouwers van de ringweg.

Philip Broeksma (GroenLinks): “Blij dat het eindelijk klaar is”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer kan op deze dag zijn geluk niet op: “Ik ben blij dat het eindelijk klaar is. Vandaag vindt eindelijk de opening plaats. En dan kun je misschien denken, waarom is een ringweg zo belangrijk voor een GroenLinks-politicus? Deze weg is heel belangrijk want als de auto’s hier rijden, rijden ze niet in de binnenstad. In de binnenstad zijn we druk bezig om de straten terug te geven aan de fietsers en voetgangers. Met de ringweg zorgen we ervoor dat de stad bereikbaar is vanuit de regio.”

Johan Hamster (ChristenUnie): “Niveau bereikt dat ‘kon minder’ overstijgt”

Gedeputeerde Johan Hamster (ChristenUnie) van Verkeer is het met Broeksma eens dat de rol van de ringweg belangrijk is: “Op deze plek komen de belangrijkste wegen van het Noorden samen. Ik zie vandaag veel blije mensen. Toch is het proces van de afgelopen jaren er eentje geweest met hoogtepunten en verdiepte punten. Aan dit project is vele jaren gewerkt. Met deze nieuwe weg is er een niveau bereikt dat ‘kon minder’ overstijgt. Wat we vandaag beleven is een mijlpaal.”