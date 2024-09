Nieuwe podcastserie over bruine kroegen in Stad

Tijdens Open Monumentendag, komende zaterdag, wordt de eerste aflevering gelanceerd van de tiendelige podcaatserie TAPKAST.

Martin ten Broeke van Ode Podcast neemt, in opdracht van de gemeente Groningen en in samenwerking met RTV Noord en Marketing Groningen, luisteraars mee in een serie die de rijke historie van de bruine kroegen in de stad onderzoekt. De serie belicht de bijzondere sfeer, het karakteristieke interieur en de verhalen achter de cafés. Ook de verhalen van het personeel komen langs.

Wethouder Carine Bloemhoff: “Bruine kroegen zorgen voor verbinding in een buurt of wijk. (…). ze dragen bij aan de unieke sfeer in onze gemeente en dat willen we behouden. Deze podcast helpt om de bruine kroegen nog beter op de kaart te zetten. Komende zaterdag staat café Der Witz centraal. De Podcastserie is te volgen via RTV Noord en op www.visitgroningen.nl/tapkast.

Daarnaast ontwikkelt Marketing Groningen een ‘kroegenkaart’ op de website Visit Groningen. De kaart geeft een overzicht van verschillende bruine kroegen in de stad.