Nieuwe parkeerautomaten in Oosterparkwijk vanaf 30 september

Plaatsing nieuwe parkeerautomaat. Foto: Gemeente Groningen

De gemeente is vanaf maandag 16 september 2024 gestart met het vervangen van de parkeerautomaten op straat. Vanaf maandag 30 september worden de nieuwe parkeerautomaten geplaatst in de Oosterparkwijk.

Afgelopen week zijn de parkeerautomaten in Paddepoel en Selwerd vervangen. Deze week komen de Korrewegbuurt, De Hoogte en de Professorenbuurt daarbij.

In de week van 7 oktober zijn de Oosterpoort, De Linie, Herewegbuurt en de Rivierenbuurt aan de beurt. In de week van 14 oktober zijn dat Helpman, De Wijert-Noord en Coendersborg. Hoe de planning is voor de overige wijken is voor nu nog onbekend.

Halverwege december moeten alle automaten vervangen zijn.