Nieuwe campagne moet bezoekers teruglokken naar Stad na verbouwingen Ring-Zuid en Grote Markt

Foto via Marketing Groningen

Nu de ringweg van Groningen klaar is, hebben de marketeers van Marketing Groningen een nieuwe campagne opgezet om bezoekers terug te lokken naar Stad, met een hele vette knipoog.

Met slogans als ‘Oh Oh Den Haag, het gaat hier écht heel rustig worden’ en ‘Geen dank Amsterdam, binnenkort rollen de koffers over onze straten’ moet de een nieuwe, landelijke postercampagne laten zien dat de heropening van de zuidelijke ringweg en de vernieuwde Grote Markt een ‘onvoorziene bijwerking hebben’: meer toeristen en winkelaar naar Groningen. Die bezoekersstroom zal (met een vette knipoog en de tong in de wangzak) ‘zeker leiden tot een merkbare rust in andere steden in het land’.

De campagne, opgezet door Marketing Groningen in opdracht van de gemeente, het Ondernemersfonds en Groningen Bereikbaar, moet bezoekers teruglokken naar Groningen. In de afgelopen maanden klaagden veel ondernemers in de binnenstad dat er duidelijk een terugloop was in het aantal bezoekers vanwege de werkzaamheden. Met de campagne wil men ervoor zorgen dat de beeldvorming dat Groningen slecht bereikbaar is wordt omgedraaid. De ’teasende campagne’ die nu loopt, wordt de komende tijd voortgezet met een meer directe uitnodiging om naar Groningen te komen.